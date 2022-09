HÅNDTRYKK: Jonas Gahr Støre møtte Kongressens fremste republikaner, senator Mitch McConnell fra delstaten Kentucky mandag ettermiddag i Washington D.C.

Støre møtte Pelosi og McConnell: − Samstemte

NEW YORK (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre startet en hektisk uke i USA med å møte Kongressens to mektigste. Begge er bekymret for Europas energikrise.

– Det er viktig for meg å være innom de delene av amerikansk politikk som er viktig for hvordan USA velger i årene som kommer, sier statsministeren på telefon til VG.

Han var da på vei inn i et tog fra Washington D.C. til New York litt lenger nord langs den amerikanske østkysten.

Der venter FNs årlige generalforsamling og verdensledere fra 193 medlemsland – inkludert Russlands utenriksminister Sergei Lavrov.

I Kongressen i den amerikanske hovedstaden hadde han mandag ettermiddag to møter.

Ett med demokratenes majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Det andre var med republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell.

MØTE: Norges statsminister sammen med Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus.

– Støtter Biden

Støre forteller at han la frem det norske synet på krigen i Ukraina og Europas energiproblemer.

– Om Ukraina virker de veldig samstemte om at de støtter president Bidens pakker, uttalelser og den linjen han har lagt. Det tror jeg han har støtte for i Kongressen, selv om en del republikanere i Representantenes hus ikke stemmer for, sier Støre.

– Jeg har inntrykk av at McConnell sikrer den støtten i Senatet.

Tidligere på dagen besøkte Støre den amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford».

– Vi hadde en annen president – Trump – som så en annen vei og var mindre opptatt av Nato. Da var nettopp disse to, McConnell og Pelosi, viktige for å bekrefte at Kongressen stod bak USAs aktive Nato-medlemskap, sier Støre.

MINISTERTRIO: Utenriksminister Annikken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og klima- og miljøminister Espen Barth Eide er også i New York denne uken i forbindelse med FNs generalforsamling – her avbildet i lokalene til den norske FN-delegasjonen.

Bekymret for energikrisen

– Følger de med på energikrisen i Europa?

– De var begge veldig opptatt av vår vurdering av den politiske konsekvensen av den krisen. De var godt kjent med at gass nå blir borte fra Europa. Norges gass blir desto viktigere. Jeg kunne bekrefte at Norge jobber med nært med Europa for å avhjelpe så godt vi kan, svarer statsministeren.

Både McConnell og Pelosi ville snakke om hvorvidt energikrisen med ekstreme strøm- og gasspriser vil svekke støtten til Ukraina – ettersom flere europeiske land lider under avhengigheten til Putins lunefulle distribusjon av russisk gass.

– Mitt svar på det var at jeg tror det blir en krevende vinter, men min lesning er at de europeiske demokratiene står sammen, sier Støre.

I samme rom som Lavrov

Russland er fortsatt medlem i FN og det er ventet at landets utenriksminister, Sergei Lavrov, deltar på ukens generalforsamling i New York.

Torsdag er det et møte i FNs sikkerhetsråd, hvor Russland er et permanent medlem og Norge et midlertidig medlem. Der skal Støre sitte på Norges plass, i samme rom som Lavrov.

De siste dagene har det blitt avdekket nye massegraver i Ukraina etter at russerne trakk seg ut av byen Izium.

– Det er et dystert bakteppe, men samtidig er FN stedet der land møtes og vi må bruke det så aktivt vi kan for å få fremdrift der det er mulig.

– Hvordan blir det å ha Lavrov i dette rommet?

– Det må vi håndtere på en profesjonell måte. Det er det som er meningen med FN, at vi møtes. Russland vet hva Norge mener om denne krigen, om Russlands ansvar, både for de krigshandlingene som pågår nå, som har så store konsekvenser for ukrainere, og Russlands ansvar for å stoppe krigen, svarer Støre.

– Får jeg mulighet til å si det, enten rundt et bord eller direkte, så skal jeg bruke den anledningen.