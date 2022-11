SMILTE TAPPERT: Kari Lake, republikansk guvernørkandidat i Arizona gjentar påstanden om at «valgsystemet er rigget».

Nye juksepåstander i USA-mellomvalget

Mellomvalget i USA er ennå ikke avgjort, men påstander om valgjuks er allerede registrert i den viktige delstaten Arizona. Trump-tilhengeren Kari Lake ligger dårlig an, og har sagt at hun kun godtar valget dersom hun vinner.

Det tidligere nyhetsankeret stiller som republikansk guvernør-kandidat i Arizona. Rundt klokken 22.00 onsdag kveld norsk tid, etter at 66 prosent av stemmene er talt opp ligger Lake an til å tape valget til sin demokratiske motstander, Katie Hobbs.

På det tidspunktet har Lake 49,7 prosent og Hobbs 50,3 prosent av stemmene.

Allerede i natt reiste Kari Lake tvil om valgresultatet, med mindre hun selv ville vinne.

Lake vant det republikanske primærvalget, hvor hun gjentok og forsterket tidligere president Donald Trumps løgner om at presidentvalget i 2020 var rigget og stjålet.

Ingen bevis

I en tale på valgnatten tirsdag, sa Lake at hun følte at det er «groundhog day». Dette er en filmreferanse og betyr kort fortalt at hun føler at hun opplever den samme dagen om igjen.

– Vi hadde 3. november 2020, som ble kalt «inkompetanse 101», sa Lake og antydet med det at det var «inkompetanse» på spill også i primærvalget i august og tirsdagens valg, ifølge CNN.

Det har ikke vært noe bevis for omfattende valgfusk i Arizona.

Onsdag kveld opplyser Departementet for innenrikssikkerhet at det ikke finnes noen tegn på at stemmesystemer har blitt påvirket i valget.

– Vi har ikke sett noen beviser på at noen stemmer er slettet, tapt, endret eller på annet vis påvirket i noen valg i landet, sier JenEasterly, som har ansvaret for datasikkerhet i byrået, ifølge CNN.

LAKE-TILHENGER: En Kari Lake- supporter tar med seg plakaten of forlater valgvaken i Scottsdale, Arizona for den republikanske kandidaten etter at de første resultatene kom inn.

Charlie Kirk, grunnlegger og leder av den høyreorienterte gruppen «Turning Point USA», tvitret tirsdag en falsk påstand om totimers ventetider i Maricopa County, det viktige distriktet i Arizona som også i 2020 var gjenstand fuskpåstander.

Den republikanske lederen for gruppen som fører tilsyn med valget i Maricopa, Bill Gates, avviser påstander om juks, eller inkompetanse.

– Jeg tror ikke det som skjedde i går med rettferdighet kan kalles inkompetanse eller korrupsjon på noe som helst vis, sier Gates til CNN.

Han innrømmet derimot at de opplevde tekniske problemer med noen stemmemaskiner, men dette skal ikke ha forhindret noen å få avlagt sin stemme på skikkelig vis.

– Systemet funker ikke

En dommer avviste tirsdag kveld et krav fra republikanerne om å forlenge valgtiden med tre timer, ifølge CNN. Dommeren sa det ikke var bevis for at noen var utelukket fra å utøve sin stemmerett.

Kari Lake gjentok påstandene om at «valgsystemet var rigget».

– Vi trenger ærlige valg, og vi kommer til å skaffe dere det, det forsikrer jeg deg om. Systemet vi har akkurat nå fungerer ikke, sa hun i talen sin i natt.

Så sent som 16. oktober nektet Lake å forplikte seg til å godta resultatet av det kommende mellomvalget, ifølge New York Times.

«Jeg kommer til å vinne valget, og jeg vil akseptere det resultatet,» sa hun i et intervju med CNNs State of the Union.

– Befolkningen i Arizona vil aldri støtte og stemme på en feiging som Katie Hobbs, la hun til i intervjuet. Hun sa at dersom Hobbs skulle vinne, ville hun presentere resultatet som bevis på valgfusk.

DYSTER MINE: En Kari Lake-tilhenger så mørkt på ting da de første resultatene tikket inn tirsdag kveld.

«Et berg av bevis»

Lake mener også fortsatt at presidentvalget i 2020 var fikset og at hun kan bevise det.

I et Fox News-intervju på Facebook hevdet hun at det var «et berg av bevis» for hundretusenvis av falske stemmer i Arizona. Videoen fikk minst 291.700 visninger, delinger og kommentarer.

Hennes motstander Katie Hobbs mener det er uansvarlig å så tvil om resultatet.

– Vi må vente på at hver stemme skal telles. Min motstander og hennes allierte har sådd tvil og forvirring gjennom denne kampanjen, og det er uakseptabelt at de spredte feilinformasjon i dag mens folk brukte sin stemmerett, sa Hobbs i sin tale.