HINTER OM GJENVALG: Trump har flere ganger i det siste hintet om at han stiller til gjenvalg som USAs president. Han har varslet «store nyheter» tirsdag 15. november.

Trump om Florida-guvernør: − Jeg kan fortelle ting om ham som ikke er veldig flatterende

Selv om Trump tirsdag skal ha stemt på Ron DeSantis som Floridas guvernør, kommer han med det som nærmest kan oppfattes som trusler mot ham.

I et oppsiktsvekkende intervju med Fox News advarer Trump om hva som kan skje dersom DeSantis bestemmer seg for å forsøke å bli republikanernes kandidat ved neste presidentvalg.

– Da kan jeg fortelle deg ting om ham som ikke vil være særlig flatterende. Jeg vet trolig mer om ham enn noen andre – kanskje med unntak av kona hans, sier Trump i et intervju med Fox News.

DeSantis stiller tirsdag på gjenvalg som guvernør i Florida.

Den tidligere presidenten lot seg intervjue av TV-kanalen om bord i «Trump Force One» – et uformelt kallenavn på Boeing 757-flyet Trump-organisasjonen disponerer.

«TRUMP FORCE ONE»: Intervjuet med Fox News fant sted inne i Boeing 757-flyet som Trump-organisasjonen disponerer. Flyet omtales ofte som «Trump Force One», og det har blitt aktivt benyttet blant annet i Trumps valgkamp i 2016.

Den siste tiden har Trump gjentatte ganger hintet om at han selv kommer til å forsøke seg på et comeback i Det hvite hus. Han har blant annet varslet at han kommer med «en veldig stor nyhet» tirsdag 15. november.

– Bli i Florida

En av Trumps advokater Alina Habba kom også med en tydelig beskjed til DeSantis i et intervju med konservative Right Side Broadcasting Network, melder Fox News.

– Jeg tror jeg liker det DeSantis gjør i Florida. Men, han trenger å forbli i Florida, sier hun, og tilføyer:

– DeSantis er den han er som følge av Trump.

GJENVALG: Floridas guvernør Ron Desantis stiller til gjenvalg i dag.

Hinter om comeback

I intervjuet med Fox News sier Trump også at han mener det vil være en tabbe av DeSantis å stille, fordi han ikke tror partiets kjernevelgere ønsker det, og dermed mener han DeSantis kan ødelegge for seg selv.

Trump uttalte også at det første han kommer til å gjøre dersom han stiller til gjenvalg er å stoppe kriminalitet og sperre grensen inn mot USA.

Han ønsker seg også et lederbytte i deler av det republikanske partiet. Og viser blant annet til republikanernes leder i senatet Mitch McConnell, som han vil erstatte med senatoren Rick Scott.

– En del av problemet er at jeg ikke var en Washington-person. Jeg hadde mange flotte folk, men jeg måtte også støtte meg på folk som er «RINOs», sier han.

«RINO» står for «republican in name only», og er en nedsettende betegnelse Trump har brukt om republikanere han mener ikke er lojale nok.

Trump adresserte også rykter om at Hillary Clinton kan melde seg som kandidat på demokratenes side i presidentvalget i 2024.

– Jeg håper hun gjør det. Det går fint. Vi slo henne sist gang, jeg tror hun er en veldig dårlig kandidat, sier han ifølge Fox News.