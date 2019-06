HISTORISK: Søndag tok Donald Trump steget over til Nord-Korea. Foto: KCNA / REUTERS

Demokrater ut mot Kim-møte: – Det er bare et show

Demokratene som kjemper for å bli USAs neste president er ikke nådige i sin kritikk av Donald Trumps historiske møte med Kim Jong-un.

«Bare et show», «en fotomulighet» og «et kjærlighetsbrev til en hensynsløs diktator» er blant reaksjonene etter at Donald Trump som den første sittende amerikanske presidenten satte sine føtter på nordkoreansk jord.

Reaksjonene står – ikke overraskende – i sterk kontrast til de to statslederne, som begge tilsynelatende har vært veldig fornøyde med dette tredje møtet.

USA-ekspert Stein Tønnesson har også uttalt at møtet er en strategisk fremgangsmåte for å skape en avtale mellom de to landene.

– Det er bare show. En symbolsk handling, sier demokraten Julián Castro.

– Virket litt impulsivt

Castro sier til CNN han støtter å åpne opp for diplomatiske samtaler, men at han stusser over at «møtet mellom de to var veldig i siste liten. Det virket nesten litt impulsivt».

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor president Trump ønsker å heve profilen til en diktator som Kim Jong-un når han ikke har levd opp til sitt løfte fra det første toppmøtet, sier han.

Kun en «fotomulighet»

Den demokratiske sosialisten Bernie Sanders forteller at han ikke har et problem med møtet i seg selv, men mener det ikke var mer enn en mulighet for å ta bilder.

– Vi trenger ordentlig diplomati. Hva skal skje i morgen, og dagen etter det?

– Trump har svekket utenriksdepartementet. Om vi skal jobbe for fred trenger vi et sterkt utenriksdepartement. Vi kan Ikke bare drive med «fotomuligheter», sier han til ABC.

– TRENGER ORDENTLIG DIPLOMATI: Bernie Sanders mener at møtet mellom de to ikke var mer enn en mulighet for å ta bilder. Foto: GIORGIO VIERA / EPA

Kjærlighetsbrev med hensynsløs diktator

Elisabeth Warren, presidentkandidat og Massachusetts første kvinnelige senator, tvitret at de ikke burde kaste bort amerikansk innflytelse på fotooppsyn og utveksling av kjærlighetsbrev med en hensynsløs diktator.

– Vi burde heller ta hånd om Nord-Korea gjennom diplomati som promoterer amerikansk sikkerhet, forsvar av allierte og oppretthold av menneskeretter, skriver hun videre i Twitter-meldingen.

Ikke imponert

Amy Klobuchar, som representerer Minnesotas Democratic-Farmer-Labor Party, er heller ikke imponert over møtet mellom Trump og Kim.

– Det er helt greit at presidenten ville arrangere et møte. Det er alltid fint å snakke sammen når man skal løse noe så viktig som atomvåpen.

– Men vi har sett en tendens hvor Donald Trump arrangerer disse toppmøtene, og så kommer det ingenting ut av det, sier Klobuchar, ifølge CNN.

En annen som uttalte sin mening om toppmøtet på Twitter, var Kamala Harris fra det demokratiske partiet i California. Der skrev hun at president Trump må ta Nord-Koreas atomtrusler og brudd på menneskeretter seriøst.

