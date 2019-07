KRAFTIGE FLAMMER: Øyenvitner forteller om flammer opp til 50 meter høye, skriver Reuters. Foto: Almazov88 på Instagram via Reuters

Stor brann på kraftverk utenfor Moskva

Mellom seks til ni personer er skadet etter at det begynte å brenne i et el-kraftverk utenfor Moskva, opplyser energiministeren i Russland til Reuters.

NTB-AFP

Brannen på kraftverket i Mytishchi distriktet nord for Moskva brøt ut rundt klokken 11 torsdag.

Ifølge det russiske beredskapsdepartementet er minst fem personer skadd.

En tjenestemann for energidepartementet sier at brannen brøt ut som følge av en gassulykke, etter at det først ble sagt at den startet i en oljebeholder.

Røyken og flammene fra brannen var godt synlig fra hovedstaden, og ifølge myndighetene brant det over et område på 200 kvadratmeter. Både helikoptre og brannmannskap ble satt inn for å få kontroll på brannen.

Talsperson for de nødetatene sier at mer enn 150 brannmenn er sendt ut for å slåss mot flammene, og at de håper at brannen er slukket i løpet av en time, skriver Reuters. Det skal ikke være fare for spredning til boligområder.

Kraftstasjonen forsyner deler av Moskva med strøm, men ifølge myndighetene skal ikke strømmen til innbyggerne bli berørt.

Publisert: 11.07.19 kl. 12:56