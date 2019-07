TILGA: Eva Mozes Kor avbildet da hun møtte VG i München i 2015 Foto: Andrea Gjestvang / VG

Eva Kor – Dr. Mengeles forsøkskanin – er død

Holocaust-overlever Eva Mozes Kor har viet livet til å fremme tilgivelse. Nå er hun død – 85 år gammel.

Kor er kjent som en av tvillingene doktor Josef Mengele utførte eksperimenter på i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Hun og søsteren Miriam var ti år gamle da de ankom sammen med flere hundre andre jøder fra Romania.

TVILLINGER: Miriam og Eva Mozes, før de ble forsøkskaniner for Dr. Mengele. Foto: Courtesy of Yad Vashem Photo Archives

– Jeg husker at jeg tittet meg over skulderen og så ansiktet til moren min da vi rundet hjørnet. Det var den siste gangen jeg så familien min, fortalte Kor om hendelsen da VG intervjuet henne i 2015 i anledning 70-årsmarkeringen for frigjøringen av konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Nå melder Holocaust-museet hun grunnla, CANDLES Holocaust Museum and Education Center, at Eva er død.

«Det er med stor sorg vi meddeler at Eva Kor, Holocaust-overlever, tilgivelse-aktivist og grunnlegger av CANDLES, er gått bort», sier de i en uttalelse.

Kor, som bodde i USA, var på sin årlige undervisningstur til Polen da hun døde i Krakow.

«Eva Kor har berørt hundretusener av mennesker gjennom sine 85 år med sitt budskap om å overvinne tragedie, finne tilgivelse og å heles.» står det videre.

Doktor Mengele, som hadde tilnavnet «Dødsengelen», var spesielt interessert i medisinske eksperimenter på tvillinger. Totalt var over 1500 tvillingpar – 3000 barn – objekter for hans forskning som blant annet gikk ut på å endre øyenfarge på én av tvillingene ved å sprøyte kjemikalier inn i øyene deres og å sy sammen et tvillingpar av romfolk-avstamning.

ALVOR: Kor var aktiv med å fortelle sin historie og å finne ut mer om Dr. Mengeles forsøkskaniner. Foto: Andrea Gjestvang / VG

Eva og søsteren var blant de få som overlevde, og hun ville gjerne snakke om det som hadde skjedd, men fikk beskjed om å glemme og å leve videre. Ikke før i 1985 snakket Eva og Miriam sammen om opplevelsene i Auschwitz. De startet CANDLES (Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors) – Miriam i Israel og Eva i USA der hun hadde flyttet med ektemannen.

Etter å ha fortalt historien sin på NBC i 1985, fikk Kor kontakt med en av legene som hadde vært Mengeles assistent i 1944. Han bekreftet hennes historier om eksperimentene og minnene hun hadde om «helvete på jord».

Tilga for å ta tilbake makten

Hun brukte ti år på å bearbeide hans unnskyldning, og så bestemte hun seg for å tilgi nazistene. Nå er hun også kjent for å snakke om tilgivelse.

Hun fortalte VG i 2015 at marerittene forsvant da hun først bestemte seg for å tilgi. Hun tilga den tidligere SS-mannen Oskar Gröning, kjent som «regnskapsføreren i Auschwitz», i retten. I 2015 ble hun også kontaktet av Rainer Höss – barnebarnet til den fryktede kommandanten Rudolf Höss som var øverste leder for Auschwitz. Rainer ba Eva om å være hans adoptiv-bestemor, og hun takket ja. Selv Mengele har hun tilgitt.

– For meg har det handlet om å ta tilbake makten. Selv en liten forsøkskanin kan tilgi dødsguden i Auschwitz. Det føles som om jeg vant krigen, sa hun da.

