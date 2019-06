KNIVER OM VERV: Storbritannias neste statsminister blir enten Boris Johnson eller Jeremy Hunt. Det ble klart torsdag kveld. Foto: Yui Mok / PA Wire

Stemmedrama: Michael Gove ute av kampen om partilederverv

Etter at alle de konservative parlamentsmedlemmene i Storbritannia har stemt står Boris Johnson og Jeremy Hunt igjen som de siste kandidatene.

Med kun to stemmer mer enn Michael Gove står Jeremy Hunt igjen som kandidat til å ta over som leder for Det konservative partiet i Storbritannia, og statsminister i landet.

Boris Johnson, som på forhånd var en stor favoritt, fikk desidert flest stemmer (160) og er dermed også med i kampen om vervet.

Hunt fikk totalt 77 stemmer i den siste runden – to flere enn motstander Gove.

Nå skal om lag 160.000 medlemmer av partiet stemme frem sin neste leder, enten Johnson eller Hunt.

Ti ble til én

Totalt ti politikere søkte på jobben, og kandidatene har blitt kuttet ned gjennom fem runder med valg. I den fjerde og nest siste runden var det Sajid Javid som røk ut.

Hvem som til slutt står igjen som leder for partiet – og Storbritannias statsminister – vil bli klart mot slutten av juli, ifølge BBC.

At Det konservative parti trengte en ny leder ble klart da en gråtkvalt Theresa May kunngjorde at hun kom til å gå av som partileder og statsminister 24. mai i år.

Bakgrunnen for hennes avgang var at hun ikke lyktes i å fremforhandle en brexitavtale med EU, tross flere forsøk.

– Det er svært beklagelig at jeg ikke har klart å levere brexit. Jeg har gjort alt jeg kunne for å overbevise parlamentsmedlemmene om å støtte brexitavtalen med EU, men dessverre har jeg ikke lykkes, sa May den gang.

Publisert: 20.06.19 kl. 19:12 Oppdatert: 20.06.19 kl. 19:41