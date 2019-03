EN DRØM I OPPFYLLELSE: Cosimo Cavallaro forteller at å bygge en mur av ost har vært et ønske i 20 år. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Bygger mur på grensen mot Mexico - av ost

Donald Trump har nesten helt siden han meldte sitt kandidatur som president ønsket seg en mur på grensen mot Mexico. Nå har en canadisk-født kunstner gitt en hjelpende hånd.

– En ostemur er noe jeg har ønsket å bygge i 20 år, sier Cosimo Cavallaro til HuffPost.

Da det ble klart at den sittende presidenten ønsket å bygge en mur mot Mexico , fikk han muligheten han hadde drømt om.

OSTEMUR: Slik ser muren ut. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

– Trumps krav ga meg en kontekst for dette, en emosjonell innvirkning.

Ostemuren er bygget av den solide ostetypen Cotija fra Mexico, og selv om den er produsert av utgått melk koster én blokk 100 dollar.

UTEN HULL: Om den ikke er veldig sterk, er den i det minste uten hull. Foto: MIKE BLAKE / X00030

På nåværende tidspunkt har han «kun» skaffet 200 blokker, men etter planen skal han ha 8 800 flere. Da vil den bli tilsammen over 300 meter lang, står det på nettsidene til muren.

Muren skal være nesten to meter høy og nesten én meter tykk. Men i motsetning til en vanlig mur er denne litt lettere å trenge igjennom, til tross for at det ikke er hull i osten.

OSTEMUR PÅ GRENSEN: Mexico ligger kun 13 meter fra der kunstneren bygger muren. Denne muren står riktignok for fall. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Han innser nemlig at veggen kan bli spist i stykker av dyr.

Også Trump har påstått at USA har startet på sin mur mot Mexico allerede.

Publisert: 29.03.19 kl. 22:19 Oppdatert: 29.03.19 kl. 22:55