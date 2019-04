BEGGE VIL BLI STATSMINISTER: Benny Gantz (t.v.) og Benjamin Netanyahu (t.h.). Foto: NIR ELIAS og Ariel Schalit / Reuters

Jevnt og usikkert i det israelske valget

TEL AVIV (VG) Valgdagsmålingerne i Israel spriker. Både Benny Gantz og Benjamin Netanyahu har allerede gått ut og takket folket for seieren.

Ifølge valgdagsmålingene vil både Likud (Netanyahu) og Blått og hvitt (Ganz) få mellom 33 og 37 plasser i Knesset, hvor det totalt er 120 seter.

Etter at valgdagsmålingene ble offentliggjort, meldte den israelske fjernsynsstasjonen Kanal 12 at Gantz og Netanyahu vil kunne sikre seg støtte fra nøyaktig like mange Knesset-representanter.

Valgdagsmålinger i Israel * Tre valgdagsmålinger ble offentliggjort etter at valglokalene stengte i Israel tirsdag kveld. * De to største grupperingene er regjeringspartiet Likud og opposisjonens fellesliste Blått og hvitt. * Blått og hvitt får 37 representanter i Knesset i valgdagsmålingen til fjernsynsstasjonen Kanal 11. Likud får 36 representanter * I målingen til Kanal 12 får Blått og hvitt 37 representanter, mens Likud får 33. * Både Likud og Blått og hvitt får 36 representanter i målingen til Kanal 13. * Selv om Blått og hvitt ser ut til å ha et lite overtak, tyder målingene også på at Likud har best forutsetninger for å sette sammen en ny regjeringskoalisjon sammen med mindre partier Kilder: Haaretz, Jerusalem Post Vis mer vg-expand-down

Hvilket av partiene som faktisk blir størst er uklart, men noen israelske TV-kanaler melder at med støtte fra høyrenasjonalistiske og ultraortodokse småpartier vil den sterkt konservative blokken i israelsk politikk trolig få et flertall.

Det er i så fall godt nytt for den sittende statsministeren Benjamin Netanyahu (69). I hans Likud-parti feires valgdagsmålingene som en seier.

Men det er også stor stemning i Blått/Hvitt-leiren. Begge partene hevder at de allerede er igang med sonderinger hos de respektive støttepartiene, og har takket folket for støtten.

Et endelig resultat sies å kunne komme tidligst onsdag morgen, eller senere i uken. Dermed er det en helt åpen situasjon, preget av stor usikkerhet.

Sikkert er det imidlertid, som tidligere spådd, at de arabiske partiene har gjort et elendig valg. Med stor splittelse partiene imellom var det også en historisk lav valgdeltakelse hos israel -araberne. De to millionene palestinske-israelere utgjør 20 prosent av den israelske befolkningen.

Netanyahu har vært statsminister i ti år sammenhengende.

– Det er mange mennesker som vil at vi skal fortsette denne fantastiske reisen som førte Israel til det beste tiåret i landets historie, sa Netanyahu etter å ha stemt sammen med sin kone i Jerusalem tirsdag.

Hevder det var valgfusk

Flere partier i Israel hevdet på valgdagen å være rammet av valgfusk. Det ble blant annet kjent at skjulte kameraer ble utplassert i valglokaler i områder hvor det bor mange palestinske israelere.

Det var medlemmer av regjeringspartiet Likud som hadde tatt med kameraer inn i stemmelokaler nord i Israel. Representanter for partiet sier målet var å avsløre valgfusk.

Palestinsk israelske politikere reagerte sterkt på avsløringen, og sa at kameraene er i strid med loven. En talsmann for Israels sentrale valgkomité bekrefter at det er ulovlig å filme folk mens de avgir stemme.

Det kom også meldinger om at stemmesedler enten var fjernet eller hadde blitt tegnet på slik at de ikke lenger var gyldige.

Publisert: 09.04.19 kl. 21:47 Oppdatert: 09.04.19 kl. 22:07