Venezuelas president om forhandlingene i Norge: Vil bygge en agenda for fred

Nicolas Maduro snakket for første gang om fredssamtalene i Norge. Han tror på en fredelig løsning for Venezuela, og roser den norske regjeringen og utenriksdepartementet.

To representanter fra Maduro-regjeringen og to representanter fra opposisjonen i Venezuela har vært i Norge denne uken i hemmelige samtaler for å forsøke å finne en løsning på den betente situasjonen i landet.

– Jeg må informere landet mitt om at ministeren og guvernøren reiste til Norge for å lede en delegasjon for Venezuela, for å begynne de utforskende samtalene og dialogen med den venezuelanske opposisjonen, om å bygge en agenda for fred for vårt landet, sa Maduro, ifølge den regjeringsvennlige statlige tv-stasjonen Venezolana de Televisión (vtv).

Maduro takket den norske regjeringen og utenriksdepartementet for innsatsen og støtten til fredssamtalene.

– Jeg tror på dialog og jeg tror på fred. Vi har begynt arbeidet, og det er gode nyheter, sa Maduro, som forklarte at han ikke kunne gå inn på innholdet av samtalene av hensyn til prosessen.

– Vi respekterer spillereglene, skal presidenten ha sagt under en seremoni på en militærbase i Maracay.

Maduros uttalelser kom etter at Utenriksdepartementet for første gang bekreftet at samtalene hadde funnet sted på norsk jord.

«Utforskingsfase»

Nyheten om de hemmelige møtene sprakk først i latinamerikanske nettaviser onsdag. Norske myndigheter var lenge tause og ønsket ikke å bekrefte eller avkrefte om samtalene hadde funnet sted.

Men klokken halv tre, natt til 17. mai, publiserte UD en pressemelding hvor de opplyste om at «det som en del av en utforskningsfase har vært kontakt med representanter for sentrale politiske aktører i Venezuela».

– Norge roser partene for deres innsats. Vi gjentar vår vilje til å fortsette å støtte arbeidet for finne en fredelig løsning for landet, het det i pressemeldingen.

UD har ikke besvart VGs spørsmål hvem som har deltatt fra norsk side, hvor lenge samtalene har pågått og hvor mange møter det har vært her til lands.

Norge har, i motsetning til USA og 50 andre land, ikke anerkjent Guidó som president, men heller oppfordret til en forhandlingsløsning på krisen i landet.

Kuppforsøk kan ha fremprovosert samtaler

Venezuela står i en dyp økonomisk, sosial og politisk krise. Den politiske konflikten eskalerte i januar da Guaidó, som leder landets nasjonalforsamling, erklærte seg som Venezuelas midlertidige president og oppfordret til massedemonstrasjoner mot Maduro. USA var raskt ute med å gi sin støtte til Guaidó, og siden har 50 land fulgt USAs linje.

Situasjonen tilspisset seg 30. april da Guaidó oppfordret hæren om å styrte Maduro. USAs utenriksminister Mike Pompeo skrev på Twitter at USA støttet Guaidós «frigjøringsoperasjon».

Samme dag kunne imidlertid president Maduro melde at han hadde hærens fulle støtte. Maduro kalte det hele et kuppforsøk og anklaget opposisjonen for å forsøke å «kaste en lovlig valgt regjering». Dager etterpå rykket Pompeo ut og truet med amerikansk militærintervensjon dersom ikke Maduro frivillig ga fra seg makten.

Også Guidó har bekreftet at opposisjonen deltar i samtaler, og han omtaler møte som et forsøk fra Norge på å megle mellom partene.

Han har understreket at han ikke vil delta i «falske forhandlinger» og at målet med samtalene må være at Maduro går av. Opposisjonen har kritisert Maduro-regjeringen for å bruke tidligere forhandlinger til å hale ut tiden.

At partene nå har møttes for samtaler i Norge, kan imidlertid ses på som et nederlag for opposisjonslederen:

– Det er ikke en urimelig tolkning. Dette er ikke et ønskescenario for han. Når man er i forhandling må man inngå kompromiss, og det vil nok ikke være populært hos hans støttespillere. Guaidó hadde håpet at nasjonal og internasjonalt press skulle være nok til at regjeringen trakk seg eller at det fremprovoserte et kupp, så sånn sett kan en forhandling være en tilbaketrekning. Til hans forsvar ville det nok ikke vært mulig å tvinge Maduro til bordet uten et stort press, sier Latin-Amerika-ekspert Leiv Marsteinstredet til VG.

– Kan det mislykkede kuppforsøket ha vært utløsende for at partene nå møtes i Oslo?

– Ja, vi kan ikke utelukke det, men det norske initiativet har pågått lenge. Norge har snakket separat med partene i ett års tid allerede, så dette må ikke være forklart av 30. april, men kuppforsøket kan ha fremprovosert noe, sier Marsteinstredet.

