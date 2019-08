SKOGBRANN: Røyk fra en brann i regnskogen i Amazonas nær området Humaita, i Brasil. Foto: Ueslei Marcelino / X02828

Skogbrannene i Amazonas: – En internasjonal krise

Frankrikes president mener de mange skogbrannene som herjer i Brasil må være prioritet på helgens G7-toppmøte.

Nå nettopp

De mange skogbrannene som herjer i Brasil har fått Frankrikes president på banen.

Den siste uken er det registrert over 9000 branner i regnskogen – aldri før har det vært så mange.

Torsdag kveld tvitret han at det var en «internasjonal krise» og et tema som burde være en prioritet på G7-toppmøtet i helgen.

UENIGE: Frankrikes president Emmanuel Macron og Brasils president Jair Bolsonaro er i munnhuggeri om håndteringen av brannene i Amazonas. Foto: JACQUES WITT / AFP

– Kolonialistisk mentalitet

Macrons uttalelse falt ikke i god jord hos Brasils president, Jair Bolsonaro.

Han mener det er feil å ta det opp på G7-toppmøte uten land fra regionen til stede.

G7, the Group of Seven, består av de syv landene: Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA.

Fakta om G7 * G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976). * Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter. * Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya. * G7-landenes stats- og regjeringssjefer møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler. * Årets toppmøte holdes i franske Biarritz 24.–26. august. * Også andre politikere, embetsfolk og representanter for utvalgte land og organisasjoner inviteres som regel til toppmøtene. Da Erna Solberg (H) ble invitert til fjorårets møte i Québec i Canada, var det første gang en norsk statsminister deltok. * G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». * De årlige møtene er ofte mål for protester mot globalisering. Kilde: NTB Vis mer

– Den franske presidentens forslag om at Amazonas-problemene skal diskuteres på G7 uten deltagelse fra land i regionen, fremkaller en kolonialistisk mentalitet som ikke hører hjemme i det 21. århundre, skriver Bolsonaro på Twitter torsdag.

Videre uttalte den brasilianske presidenten torsdag også at land som gir penger for å bevare Amazonas-regnskogen, gjør det ikke for veldedighet, men «griper inn i suvereniteten» til Brasil, skriver, Reuters.

Får kritikk

Presidenten får kritikk for ikke å ta utviklingen på alvor.

Bolsonaro har allerede sparket direktøren i INPE (Brazil’s space research center), og hevdet at antall branner de har oppgitt er «funnet på».

INPE har sagt at landet har hatt mer enn 72.000 branner i år, som er en økning på 84 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver The Guardian.

En påtalemyndighet i Brasils Amazonas-region har startet etterforskning av brannene, ifølge lokale medier.

Publisert: 23.08.19 kl. 08:23