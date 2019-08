Dette bildet av Donald Trump ble tatt torsdag 15.august under et valgmøte i New Hampshire. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump-administrasjonen: Mener transpersoner ikke er beskyttet mot diskriminering

Justisdepartementet mener loven bare beskytter ansatte mot diskriminering basert på deres «biologiske kjønn».

Trump-administrasjonen har foreslått for høyesterett å legge ned en juridisk presedens som tillater å avslutte arbeidsforholdet til ansatte om de er transkjønnet. Det skriver Huffpost.

Det amerikanske Justisdepartmentet argumeterte med at borgerettighetsloven (Title VII of the Civil Rights Act of 1964) ikke beskytter transpersoner mot diskriminering på arbeidsplassen. De mener loven bare beskytter ansatte mot diskriminering basert på deres «biologiske kjønn».

Høysterett skal ifølge Huffpost tidligere i år ha hatt tre saker til høring som vil se på om boregrettighetsloven, som forbyr diskriminering på arbeidsplassen, også omfatter LHBT-ansatte, lesbiske, homofile, bifilie og transpersoner.

Skal ha fått sparken på grunn av legning

Ifølge NBC News ble dokumentet fra justisdepartmentet sendt inn til Høyesterett fredag.

Dokumentet omhandlet en sak om Aimee Stephens, en transkjønnet kvinne som skal ha fått sparken fra et begravelsesbyrå i Detroit etter at hun informerte arbeidsgiver om at hun var i gang med å endre kjønn.

Dette skal være en av tre saker som omhandler LGBT-ansattes arbeidedsrettigheter, som Høyesterett skal gå gjennom denne høsten, ifølge NBC News.

Chase Stangio er advokat ved American Civil Liberties Union og representerer Aimee Stephens. Han mener saken har konsekvenser også utover trans-samfunnet. - og at dette berører enhver person som går utenom sex-stereotypiene.

– Kvinner som vil gå i bukser på arbeidsplassen, menn som ønsker å ta mer ansvar for barna, sa han til Huffpost og la til:

– Det er ikke en sammenhengende måte å ta ut LHBT-personer uten å endre standarden som eksisterer under loven.

Kan velte avgjørelse

NBC News skriver at om Høyesterett sier seg enig med Trump-administrasjonen vil den velte en avgjørelse fra lagmannsretten som gikk i Stephens favør i mars 2018.

– Diskriminering av ansatte, enten på grunn av deres manglende samsvar med sexstereotypier eller deres transkjønnhet og «overgangsstatus» er ulovlig under Title VII, skrev dommer Karen Nelson i beslutningen, ifølge NBC News.

Videre skrev hun at begravelsebyrået sparket Stephens fordi hun nektet å følge arbeidsgivers stereotype oppfatning av kjønn.

Publisert: 17.08.19 kl. 17:42

