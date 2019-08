OVERRASKET: Mette Frederiksen, statsminister i Danmark, sier hun er overrasket over at Trump ikke kommer på statsbesøk som planlagt i september. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX

Danmarks statsminister om Trump-avlysning: – Ergerlig og overraskende

Danskene har reagert kraftig på at USAs president Donald Trump avlyste danmarksbesøket i september. Nå har også statsministeren gått ut med hva hun mener.

– Det var ergerlig og overraskende at den amerikanske presidenten har avlyst sitt statsbesøk her i Danmark, sier den danske statsministeren Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Jeg hadde sett frem til besøket og vi var i full gang med forberedelsene, legger hun til.

Trump skulle etter planen besøke Danmark 2. og 3. september etter et besøk til Polen. Han var invitert av dronning Margrethe.

Til nyhetsbyrået Ritzau opplyser dansk politi at de allerede har brukt mye ressurser på å forberede USA-besøket.

– Vi har gjort det klart at Grønland ikke er til salgs

Frederiksen sier besøket var ment for å styrke det bilaterale samarbeidet mellom de to landene.

– USA er en av våre nærmeste og viktigste allierte. Vi har mange felles interesser som vi skulle diskutere i forbindelse med besøket.

Hun forteller at Det hvite hus ga beskjed om endringen i planene til den danske ambassaden natt til onsdag.

– Jeg reagerte i natt og i morges på samme måte som nå. Jeg synes det er ergerlig, og vi er selvfølgelig også overrasket.

USAs president slapp nyheten om det avlyste besøket i kjent stil på Twitter natt til onsdag norsk tid. Bakgrunnen for avlysningen er at Danmarks statsminister Mette Frederiksen har vært klar på at Grønland ikke er til salgs – til tross for Donald Trumps interesse.

Trump bekreftet i forrige uke at ideen om å kjøpe Grønland har blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og at Grønland etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark.

– Vi har gjort det klart at Grønland ikke er til slags, sier Frederiksen, og legger til at det er et behov for et enda sterkere og mer strategisk samarbeid om Arktis-området.

– Arktis er viktigere enn noen gang. Hovedsakelig på grunn av et spørsmål om sikkerhet. Når du ser på dansk og amerikansk historie er sikkerheten på toppen av agendaen, forteller Frederiksen.

SHOPPESTOPP: President Donald Trump har fått klart nei til å kjøpe Grønland fra danskene. Foto: Jonathan Ernst / X90178

– Invitasjonen er stående

Hun gjorde det klart at også Grønlands innbyggere har reagert på den amerikanske presidentenes forsøk på å kjøpe øya.

– Grønlands landsstyreformann, Kim Kielesen har avvist et salg, som er en posisjon jeg deler, selvfølgelig.

Hun la til at døren fortsatt står åpen om Trump og hans kone skulle ombestemme seg.

– Invitasjonen og ønsket om å ta imot den amerikanske presidenten er stående. Vi har god dialog med amerikanerne på mange nivå, og jeg ser ikke at det skal forandre seg på grunn av dette, sier hun.

Mange har reagert på avlysningen

Frederiksen er ikke den eneste som har reagert på avlysningen.

Enhedslistens leder Pernille Skipper mener den amerikanske presidenten «lever på en annen planet», og kaller avlysningen for «respektløs». Dansk Folkepartis tidligere leder Pia Kjærsgaard mener oppførselen til Trump er uforskammet – både overfor det danske folk og dronning Margrethe, som sto for invitasjonen.

– Fullstendig mangel på respekt og dannelse.

Trump og hans følge skulle etter planen også møte danskenes dronning Margrethe til middag. I en kommentar sier også det danske kongehuset at beskjeden om at Trump uteblir «kom som en overraskelse».

Publisert: 21.08.19 kl. 15:27

