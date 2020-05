OMSTRIDT: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell og Folkhälsomyndigheten får kritikk for flere utspill. Foto: Pontus Orre

Svenske forskere kritiske til flokkimmunitet: «Urealistisk og farlig»

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidligere sagt at Sverige kan oppnå flokkimmunitet mot corona i Stockholm i løpet av mai. Forskere mener at flokkimmunitet er en farlig og urealistisk strategi.

De 22 forskerne kritiserer idéen om å oppnå flokkimmunitet på svenske Dagens Nyheters debattside.

«Fremfor å la mennesker dø, bør vi heller holde mennesker i live til fungerende behandlinger og vaksine kan benyttes», mener forskerne.

Flokkimmunitet oppstår ifølge Aftonbladet når minst 50 til 70 prosent av befolkningen er immune, enten gjennom å ha hatt sykdommen, eller med vaksine.

Forskerne mener at studier fra andre land gir et mørkt bilde på muligheten til å oppnå flokkimmunitet.

«Å stole på en fremtidig flokkimmunitet er imidlertid både urealistisk og farlig. Vi bør, så langt det er mulig, forsøke å holde mennesker i live til resultatene av de mange medisinske forsøkene kan evalueres og praktiseres», skriver de i debattinnlegget.

– Ikke strategien

Folkhälsomyndigheten har flere ganger tilbakevist at strategien deres er flokkimmunitet.

– Det har aldri vært den svenske strategien at vi skal oppnå flokkimmunitet. Derimot kan det at man har høyere immunitet bli en konsekvens i de deler av verden der sykdomsspredningen har vært stor, sa avdelingsdirektør Karin Tegmark-Wisell i Folkhälsomyndigheten til SVT tidligere denne uken.

De 22 forskerne mener likevel at tonen har vært en annen de siste par ukene.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa senest mandag til SVT at han ikke tror Sverige kommer til å rammes av en sterk andrebølge, fordi «en stor del av befolkningen vår har hatt sykdommen og er immun».

«Man ser nå ut til å mene at flokkimmunitet er den måten man kommer til å bekjempe epidemien i Sverige på», skriver de.

Videre mener de at Sverige er langt unna flokkimmunitet, gitt det fåtallet tester som er gjennomført, og setter spørsmålstegn ved hvor sant det er at Sverige og andre hardt rammede land er i nærheten av dette.

De viser blant annet til antistofftester i land som Belgia og Nederland, der en relativt lav andel av befolkningen har vist seg å ha antistoffer mot det nye viruset.

«Den 26. april hadde Belgia 619 døde per million innbyggere, nesten dobbelt så mange som Sverige nå, og enda har man bare funnet at nær 6 prosent bar på antistoffer. Det er deprimerende tall for de som håper på flokkimmunitet», skriver forskerne.

WHO-kritikk

Også Verdens helseorganisasjon har rettet kritikk mot land som har som strategi å oppnå flokkimmunitet.

– Det er en veldig, veldig farlig tankemåte, uttalte de på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Ifølge flere studier fra USA, Europa og Asia hadde bare ti prosent av de testede fremvist antistoffer mot viruset. WHO mener dette tyder på at «mørketallene» trolig er lavere enn man har trodd, og at det følgelig er færre som har hatt viruset og eventuelt utviklet antistoffer.

– Det fantes en oppfatning når viruset begynte å spre seg for at vi bare så de alvorlige tilfellene og at de fleste skulle bli smittet uten å merke det, men disse studiene tyder på det motsatte. Antallet som smittes totalt er trolig mye lavere enn vi trodde, sa WHOs sjef for kriseberedskap Michael Ryan.

Publisert: 15.05.20 kl. 02:04

