ANGREP MOT BEGRAVELSE: 155 døde da angrepsfly angrep en begravelse i Sanaa i 2016. Restene av en bombe produsert av det amerikanske selskapet Raytheon skal ha blitt funnet i ruinene. Oljefondet har siden investert i Raytheon. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Oljefondet øker investeringer i omstridte våpenselskap

BEIRUT (VG) Oljefondet økte investeringene i verdens største våpenselskap med over 23 milliarder fra 2018 til 2019 – også i flere selskap knyttet til drap på sivile i Jemen.

Nå mener kritikere at nye etikkforslag ikke vil stoppe investeringene.

Den 9. august 2018 står igjen som en ekstra mørk dag i den helsvarte historien om sivil lidelse i krigen i Jemen.

40 skolebarn satt stuet sammen da bussen deres stoppet ved et marked i landsbyen Dhahyan i nordlige Jemen, der barna skulle spise lunsj.

Samtidig hadde en pilot i et angrepsfly fra Saudi-Arabia siktet seg inn på sitt mål og fått ordre om å fyre av. Barna, som ikke ante hva som var i ferd med å skje, hadde ingen sjanse til å rømme.

Missilet som drepte barna, i det som har blitt kalt en krigsforbrytelse, var laget i USA: En GBU-12 Paveway II produsert av General Dynamics i Texas, som senere ble tilpasset av en annen amerikansk våpenprodusent – Lockheed Martin.

Deretter ble missilet solgt fra USA til Saudi-Arabia.

Slik har våpeninvesteringene økt

VG har de siste årene skrevet en rekke artikler om Norges våpensalg til land som deltar i Jemen-krigen og om Oljefondets investeringer i selskap som selger bombene som Saudi-Arabia bruker mot sivilbefolkningen i Jemen.

Mens Norges salg av militært utstyr til landene som deltar i krigen har stoppet helt opp, har Oljefondet omstridte våpeninvesteringer, tross offentlig kritikk, økt i omfang.

Det viser en ny gjennomgang som Redd Barna har gjennomført, og delt med VG:

Oljefondet var i 2019 investert i 51 av verdens største våpen- og militærselskaper på det svenske forskningsinstituttet SIPRIs liste over totalt 111 selskaper.

Oljefondets totale investeringer utgjorde 73 milliarder norske kroner i 2019, ifølge organisasjonen, opp fra 49,5 milliarder kroner i 2018.

Ett av selskapene som fondet i 2019 investerte tungt i, er amerikanske General Dynamics, som fikk stor internasjonal oppmerksomhet etter bussbombingen i 2018.

I fjor sommer skrev VG om hvordan General Dynamics Corps var tatt inn igjen i varmen av Oljefondet, etter å ha vært utelukket siden 2005 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Siden selskapet avsluttet slik produksjon, og kun produserte mer konvensjonelle våpen, mente Oljefondet investering igjen var greit.

Siden juli i fjor har Oljefondet investert 3,6 milliarder i selskapet og eier derfor nå 0,82 prosent av aksjene.

– Blir drept med våpen vi tjener penger på

Redd Barna, som i en årrekke har satt fokus på våpeninvesteringene, mener disse tallene, og storkjøpet av General Dynamics-aksjer, er bekymrende.

– Det viser nok en gang at de etiske retningslinjene til Oljefondet svikter når det gjelder våpenindustrien, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange til VG.

Hun sier videre:

– Hver og en av oss i Norge har en del i disse investeringene. Det er vår felles rikdom. Gjentatte ganger har barn og sivile blitt drept med våpen som vi tjener penger på. Hvert våpen Oljefondet tjener penger på i dag, kan brukes mot sivile i morgen – enten i krig eller i væpnet vold. Vi kan ikke leve med at disse investeringene fortsetter i månedene og årene som kommer.

RAMMET AV KRIGEN: Krigføringen i Jemen, som fortsatt pågår forfulgt, har ført befolkningen inn i en dyp økonomisk krise. Bildet viser femåringen Salwa Ibrahim, som får behandling for underernæring på et sykehus i Hajjah-provinsen. Bildet er tatt i juni. Foto: ESSA AHMED / AFP

Mener nye etikkforslag ikke holder mål

I juni presenterte det regjeringsnedsatte Etikkutvalget, som vurderer Oljefondets etiske retningslinjer, sine anbefalinger til endringer av regelverket til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalget har foreslått et nytt kriterium som lar Oljefondet utelukke selskaper som selger våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene.

Likevel mener kritikere at de foreslåtte endringene ikke er gode nok.

Mads Harlem, folkerettsrådgiver i advokatfirmaet Nordhus & Aarø, og tidligere folkerettsansvarlig i Røde Kors, sier det er bra at Etikkutvalget foreslår et nytt kriterium vedrørende utelukkelse av selskaper som selger våpen til land som bruker dette mot sivile.

Likevel er han kritisk fordi utvalget foreslår å innføre et krav om at disse våpnene må̊ ha blitt brukt «systematisk» til å begå krigsforbrytelser.

– Med andre ord skal Saudi-Arabia ha sluppet ganske mange bomber på sivile mål fra det firmaet som Oljefondet investerer i før det kan utelukkes av Norges Bank.

Han sier videre at det å innføre et krav om at angrepene skal være systematiske, også innebærer at utvalget hever terskelen for hva som anses som krigsforbrytelser etter folkeretten.

– Dette er uheldig og sender feil signaler om hvilket ansvar selskaper har i å hindre at deres virksomhet og samarbeidspartnere bidrar til brudd på folkeretten i krig og konflikt.

Birgitte Lange i Redd Barna sier til VG at organisasjonen setter pris på at det nye kriteriet nå vil gi Oljefondet en mulighet til å utelukke selskaper som ukritisk selger våpen til stater i væpnede konflikter, men sier samtidig at «smutthullene som er lagt inn kan gjøre at kriteriet i liten grad kan brukes».

– Selv om Etikkutvalgets forslag til nytt kriterium er bedre enn dagens retningslinjer, er det dessverre utilstrekkelig for å hindre at nordmenns sparepenger investeres i brudd på krigens regler. Risikoen for uetisk bruk vil alltid være til stede, uansett hvem man selger til. Vi mener fortsatt at den beste løsningen er at alle våpenselskaper utelukkes fra Oljefondets investeringsunivers, sier hun.

ØDELAGT AV KRIG: Elever og en lærer forsøker å opprettholde undervisningen, tross ødeleggelsene i byen Taiz. Bildet er fra 2019. Foto: AHMAD AL-BASHA / AFP

Etikkrådet svarer: Kan ramme konfliktparter i Jemen

Medlem i Oljefondet Etikkråd, Cecilie Hellestveit, har sittet i Etikkutvalget som har utarbeidet de nye forslagene. Her svarer hun på VGs spørsmål:

– Oljefondets investeringer i selskap med beviste linker til Jemen-krigen har fått mye offentlig kritikk. Vil de foreslåtte endringene kunne endre denne typen investeringer?

– Ja. Det foreslåtte kriteriet vil ramme salg av våpen til konfliktparter som gjennomgående ikke respekterer humanitærretten. Det ville trolig gjelde noen av konfliktpartene i Jemen-krigen.

– Kritikerne mener forslagene enten er for svake eller har smutthull som gjør reell endring vanskelig. Hva er din kommentar?

– Det foreslåtte kriteriet er strengt, men målrettet. Salg av våpen til konfliktparter som mangler evne eller vilje til å forvalte kraftige våpen i tråd med folkeretten er sakens kjerne. Det vil ikke gjelde salg av våpen til for eksempel Israel eller andre NATO-land. Kriteriet er ikke ment å ramme konflikter vi ikke liker, men konflikter hvor våpnene gjennomgående rammer sivile på ulovlig vis.

– Hvorfor mener du at Oljefondet bør fortsette å investering i våpenselskaper?

– I Norge er det ikke allmenn enighet om at våpenproduksjon eller våpensalg i seg selv er uetisk. Fondets retningslinjer avgrenser allerede mot våpenselskaper som produserer våpen av uetisk art. Det foreslåtte kriteriet vil i tillegg avgrense mot våpenselskaper som selger ellers lovlige våpen til parter som gjennomgående benytter våpnene på ulovlig måte. Ettersom det er et atferdskriterium, vil det bli en dialog med selskapene før eventuell eksklusjon. Retningslinjene vil da samlet sett avgrense fondet mot de uetiske sidene ved våpenselskaper på en fornuftig måte.

