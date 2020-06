DONALD TRUMPS HANDELSRÅDGIVER: Peter Navarro. Foto: Alex Wong/ Getty Images/ AFP

Trump-rådgiver om corona-kommentar: – Det var ironisk

I helgen sa president Donald Trump at han har bedt sin egen regjering om å redusere corona-testingen, for å få ned smittetallet i de offisielle statistikkene. Ifølge hans handelsrådgiver Peter Navarro var det sagt med glimt i øyet.

For mindre enn 10 minutter siden

I det som var hans første velgermøte siden corona-utbruddet, fortalte Donald Trump at USA hadde corona-testet 25 millioner innbyggere til nå.

Men testingen har også negative konsekvenser, ifølge presidenten:

– Ulempen er at den omfattende testingen fører til loggføring av flere tilfeller av viruset. Når du tester i en slik utstrekning, vil du finne flere tilfeller. Så jeg sa til mine folk, ro ned testingen, vær så snill. De tester og de tester, sa Trump til sine tilhengere i Tulsa i Oklahoma.

– Ironisk

I et intervju med CNNs Jake Tapper får handelsrådigver Peter Navarro spørsmål om det presidenten sa om testing.

– Kom an, Jake. Du vet at det var ironisk. Kom an. Det var ironisk. Vær så snill, sier Navarro.

Han sier gjentatte ganger at kommentaren var «tounge-in- cheek» – et uttrykk som brukes om noe som er ment ironisk.

Hvis du sier noe som er «tounge-in-cheek», er tanken at det skal forstås som en vits, selv om du kanskje virker alvorlig, ifølge Cambridge Dictionary.

– Jeg visste overhodet ikke at det var ironisk. Han har sagt lignende ting i måneder, svarer Tapper.

– Jeg vet at det var ironisk. Det er nyheter for deg, ironisk, sier Navarro og forsøker å skifte samtaleemne.

Tapper svarer at testing er et veldig alvorlig problem og at han vil vite mer om det presidenten sa, men blir avbrutt av Navarro som sier at kommentaren var «a light moment».

TALTE I TULSA: Til tonene av «God Bless The USA» gikk en klappende Donald Trump på scenen til sitt første valgmøte på flere måneder. Foto: Albert Halim / EPA

Spent stemning

Møtet med velgerne i BOK-senteret i delstaten Oklahoma, fant sted til tross for skarpe advarsler fra lokale helsemyndigheter.

Advarslene skyldtes frykt for smitte når så mange mennesker oppholdt seg så tett inntil hverandre i så lang tid. De fleste fremmøtte unnlot også å iføre seg ansiktsmasker, noe også Trump selv helst unngår.

Til nå har rundt 120.000 amerikanere mistet livet som følge av covid 19.

Etter at Trump gikk av talerstolen i Tulsa, måtte politiet rykke ut til gatene utenfor lokalet, der tilhengere av presidenten og motdemonstranter hadde samlet seg.

På et tidspunkt var det politiet som ble tvunget til å trekke seg tilbake, og de gikk langsomt bakover nedover gaten i tre kvartaler mens en gruppe demonstranter fulgte etter. I bakgrunnen kunne man høre rop som «All Lives Matter» og «Police Lives Matter».

Publisert: 22.06.20 kl. 10:03

