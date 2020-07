BLIR STRENGERE: Høyesterett har kommet frem til at valgmenn nå kan tvinges til å innfri sine forpliktelser. Foto: TOM BRENNER / X06967

Endrer valgloven i USA: Stater kan overstyre valgmenn

Høyesterett har bestemt at valgmannsforsamlingen kan bli pålagt å stemme på den kandidaten flertallet i staten de representerer stemte på.

Like under fire måneder før det amerikanske presidentvalget har høyesterett gitt valgmenn i landet klare restriksjoner.

Før tillot flere stater at valgmennene som ble valgt fikk stemme på den kandidaten de selv ønsket. Dette er ikke lenger tilfellet, melder nyhetsbyrået AP News.

Valgte bort Clinton i 2016

Med dette har USA fjernet et usikkerhetsmoment fra 2020-valget, skriver New York Times.

De trekker frem at tre valgmenn i 2016 valgte å gå mot egne velgere, da de ikke valgte å stemme på Hillary Clinton, som fikk flest stemmer i deres stat Washington, men heller på tidligere utenriksminister Colin L. Powell.

Målet til de tre skal ha vært å få nok valgmenn i andre stater hvor Trump hadde vunnet til å stemme på noen andre, og dermed endre valgutfallet.

Ifølge dokumentet fra høyesterett fikk disse tre representantene en bot på 1000 dollar hver for å ha gått mot velgerne i staten. Til tross for dette ble stemmene værende hos Powell.

Dette hadde ikke noen innvirkning på utfallet av valget, som ble vunnet av Donald Trump med 304 stemmer, foran Clinton, som fikk 227. Powell ble stående med disse tre stemmene.

FIKK TRE STEMMER: Colin L. Powell er blant presidentkandidatene som har fått stemmer fra valgmenn uten å ha fått flest stemmer i delstaten de kommer fra. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Kunne endret utfallet av flere valg

New York Times poengterer også at dersom kun ti «troløse valgmenn», som de kalles, hadde stemt annerledes, kunne de ha endret fem av de 58 tidligere presidentvalgene i USA. Blant annet valget i 2000, hvor Geogre W. Bush vant med fem valgmannstemmer på Al Gore.

Begge siders argumenter skulle høres denne våren, men grunnet coronaviruset ble det gjort over telefon. Her kom det frem at flere fryktet korrupsjon, hvor noen stemmer kunne blitt kjøpt og dermed endret utfallet av valget.

– Har ikke noen stor kraft

Professor ved NTNU og ekspert på amerikansk politikk, Jennifer Leigh Bailey, sier det egentlig aldri har vært en stor sak at valgmennnene kan stemme som de vil.

– Det er partiet selv som velger dem ut, og de er kjente folk. Vi har hatt «faithless electors», som ikke stemmer på de kandidatene de skal. Det har skjedd av og til, men har ikke noen stor kraft, sier hun.

Bailey forklarer videre at delstatenes makt forsterkes, men at hun ikke tror problemet med «faithless electors» var særlig stort i forrige valg, eller at det ville blitt et stort problem i år.

