OMDISKUTERT: Boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» av Mary Trump, er nå i bokhandlere etter å skapt store overskrifter. Foto: Simon & Schuster

Trump-niesens bok rett til topps på bestselgerliste

President Trumps innsigelser kom til kort. Nå kan enhver amerikaner skaffe seg den avslørende og svært nærgående biografien om Donald J. Trump. Boken som «forteller alt».

Nå nettopp

Trump-familien prøvde til det siste å forhindre av boken, «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man», skrevet av presidentens niese, Mary Trump (55).

Men tirsdag morgen er boken å få kjøpt direkte over disk i en rekke bokhandler over hele USA.

Mary Trumps bok har fått massiv oppmerksomhet i mediene de siste ukene, og er allerede på topp i bestselgerlista til Amazon. Men frem til nå har hun har ikke kunnet promotere boken selv.

les også Trump-bok stoppa av dommar

Opphevet restriksjoner

Mandag opphevet en rett i New York de midlertidige restriksjonene som har hindret Mary Trump i å promotere boken. Restriksjonene kom som følger av at Trump-familien har prøvd å stoppe boken basert på en avtale signert i 2001 angående et arveoppgjør etter Donald Trumps far, Fred Trump.

– Retten gjorde riktig i å avvise Trump-familien sitt forsøk på å stilne Mary Trumps politiske tale når det kommer til viktige tema av offentlig interesse, uttalte advokaten til Mary Trump, Ted Boutrous til CNN etter avgjørelsen.

Flere detaljer lekket

Allerede har det lekket ut en rekke pikante og svært avslørende personlige opplysninger fra boken om Donald Trumps psyke, oppvekst og psykologiske forklaringer på hvordan og hvorfor den amerikanske presidenten sier og oppfører seg som han gjør.

VG har tidligere skrevet om opplysninger i boken som har blitt offentliggjort etter at en rekke medier har fått tilgang til boken før den nå har havnet i bokhyllene.

«Hans dyptsittende usikkerhet har skapt et svart hull som hele tiden trenger komplimenter, som forsvinner med en gang de har sunket inn», skriver Mary L. Trump om sin onkel og USAs president ifølge New York Times.

les også Varsler tidlig utgivelse av Trump-nieses omstridte bok

Boken skal i stor grad handle om Donald Trump sitt forhold til sin far, Fred Trump senior.

«Donald Trumps ekstraordinære karakter og skandaløse oppførsel ble formet av hans velfungerende sosiopatiske far», skriver hun i boken ifølge The Guardian.

Videre skriver hun at Fred Trump senior «ikke oppfylte hans behov til å føle seg trygg, elsket, verdsatt og speilet, noe som har satt sitt preg på Trumps liv».

Publisert: 14.07.20 kl. 16:01

Les også

Fra andre aviser