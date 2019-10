TRØBBEL: En væpnet sikkerhetsvakt i al-Hol følger IS-kvinner rundt i leiren, på dette bildet fra juli. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

E-tjenesten om IS-leir: Faren for flukt øker

I en vurdering sendt til VG, beskriver Etterretningstjenesten stadig verre forhold i leirene der norske IS-medlemmer holdes. En norsk IS-kvinne skriver på sms fra innsiden at det er mangel på mat, vann og medisiner.

Tyrkiske medier melder om at militæraksjonen inne i Syria fortsetter, og at deres styrker har tatt kontroll over den strategisk viktige motorveien M4. Samtidig fortsetter også de syriske regjeringsstyrkene sin fremmarsj, og en ny front ser ut til å bli ved byen Manbij.

Krigshandlingene på bakken har ikke dempet seg hverken av at den kurdiske YPG-militsen har inngått en pakt med Assad-regimet, eller av at USA-president Donald Trump truer Tyrkia med sanksjoner.

Heiste IS-flagget

Ikke langt fra krigshandlingene ligger leirer der IS-medlemmer holdes, og allerede har over tusen av dem rømt. VG skrev i går at advokaten som representerer flest norske IS-kvinner advarte om faren for at også norske IS-kvinner skal rømme. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttrykker bekymring over den «uoversiktlige situasjonen».

VG har også bedt den norske Etterretningstjenesten om en vurdering, og den tegner et svært alvorlig bilde av situasjonen:

«Pågrepne kvinnelige ISIL-fremmedkrigere og mindreårige har hovedsakelig vært plassert i tre leire for internt fordrevne i Nordøst-Syria: Al-Hol, al-Roj, og Ain Issa», skriver Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten, og fortsetter:

«Sikkerhetssituasjonen i al-Hol har vært i negativ utvikling siden tidlig sommeren 2019. Innsatte kvinner har drept vakter og medinnsatte, heist ISIL-flagg i leiren og spilt inn propagandavideoer. Det har også forekommet regelmessige fluktforsøk. Situasjonen har så langt vært roligere i al-Roj leir, som også er mindre i størrelse».

KONFLIKTFYLT: Forholdet mellom kvinnene fra IS-området og deres kurdiske vakter er preget av høyt konfliktnivå. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Del av Forsvaret

E-tjenesten er en del av Forsvaret, og har ansvaret for å overvåke situasjonen i utlandet, mens PST har ansvaret for mulig terrorfare i Norge. Det betyr at E-tjenesten også får omfattende informasjon fra andre lands etterretningstjenester:

«Ifølge etterretningspartnere har vaktholdet i Al Hol leiren blitt mer enn halvert som følge av den tyrkiske invasjonen. I helgen uttrykte de også bekymring for at kvinnene forberedte storstilte opprør i både al-Hol, al-Roj og Ain Issa den kommende uken», skriver E-tjenesten i vurderingen sendt til VG.

«Invasjonen har også ført til brutte forsyningslinjer til leirene så vel som relokalisering av internasjonale humanitærarbeidere. En vannstasjon som blant annet forsyner al-Hol ble satt ut av drift 10. oktober som følge av kamphandlinger, og vanntilgangen i området er merkbart redusert», skriver E-tjenesten, og avslutter med følgende konklusjon:

«Forverrede humanitære forhold og redusert tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker øker sannsynligheten for at den negative utviklingen i sikkerhetssituasjonen i leiren(e) vil vedvare. Forholdene vil kunne øke sannsynligheten for fluktforsøk».

FAKTA: HER KJEMPES DET Manbij: Både tyrkiske styrker og syriske regjeringsstyrker har varslet at de vil angripe byen. Tal Tamr: Den syriske regjeringshæren skal ha inntatt byen. Ain Issa: Flere hundre utlendinger med forbindelser til ekstremistgruppen IS skal søndag ha rømt fra leiren. Ras al-Ain: Det har vært harde kamper i den syriske grensebyen, men kommer motstridende meldinger om det er kurdiske eller tyrkisk-støttede styrker som nå har kontroll. Kobane: Både tyrkiske soldater og den syriske regjeringshæren forbereder en militæroffensiv mot byen, som kontrolleres av den kurdiske SDF-styrken. Qamishli: Flere har allerede flyktet fra grensebyen, som har vært hovedstaden for syriske kurdere. Det er ventet at både Syria og Tyrkia vil prøve å ta kontroll over byen. Al-Hol-leiren: I leiren er titusenvis av koner og barn til IS-krigere internert, deriblant fire norske kvinner med til sammen fem barn. Tell Abyad: Tyrkiske soldater og militsgrupper skal ha tatt kontroll over grensebyen. Suluk: Ifølge tyrkiske medier er byen erobret av styrker alliert med Tyrkia.

Forteller om matmangel

I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Hun beskriver hvordan de hører at det blir avfyrt skudd, at krigsfly, helikoptre og droner flyr over leiren, og at medisinske og humanitære hjelpeorganisasjoner har trukket seg ut av leiren.

IS-kvinnen beskriver to forhold som gjør situasjonen særlig vanskelig: At både mat og drikkevann er i ferd med å bli mangelvare, slik at de som har mest penger hamstrer, og at tilgangen til medisiner har stoppet opp.

Røde Kors: Økt behov

Norges Røde Kors driver feltsykehuset i al-Hol på oppdrag for Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC), som igjen samarbeider med Syrisk Røde Halvmåne.

Utenlandssjef i Norges Røde Kors, Tørris Jæger, forteller at sykehuset var stengt i en dag i forrige uke, men at det siden har åpnet igjen. Feltsykehuset ligger rett utenfor hovedleiren, ikke annekset der de utenlandske IS-kvinnene holdes.

– Generelt er det mange organisasjoner som gir nødhjelp som nå har trukket seg ut. Særlig vannforsyningen er vanskelig. Det er økende usikkerhet blant befolkningen i leiren, siden man kan høre lyden av krig fra regionen, sier Jæger til VG.

Røde Kors sine ansatte har alle visum også fra den syriske hovedstaden Damaskus, men det er ikke tilfellet for mange av de andre organisasjonene som har jobbet i leiren. Det er disse som nå trekker seg ut, i frykt for at Assads soldater skal overta leiren.

– I hele regionen øker behovet for nødhjelp, mens tilgangen minker. Utviklingen gjør det vanskeligere, men vi jobber for å opprettholde vårt tilbud, sier Jæger.

Den britiske avisen The Independent har snakket med SDF-talsmannen Mervan Qamishlo, som sier at situasjonen i al-Hol er så spent at det «når som helst kan eksplodere».

– Det er opptøyer daglig, vakter angripes, SDF og IS er i kamper rundt leirene, og det er rykter om angrep på leirene. Mange vakter er flyttet nordover for å forsvare oss mot tyrkerne, sier talsmannen.

