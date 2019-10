LIGGER GODT AN: Elizabeth Warren (70) kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020. Foto: Mike Blake / NTB scanpix

Klart for avgjørende debatt: Warren er på vei opp

12 demokrater kjemper om å bli Donald Trumps motkandidat i 2020. Joe Biden har ledelsen, men Elizabeth Warren rykker fremover.

Ett år og 19 dager før presidentvalget i USA møtes 12 demokrater til tidenes største kandidatdebatt. For flere av dem er det vinn eller forsvinn.

– Biden må bevise at han er den mest valgbare. Bernie må bevise at han er i bedre form enn noensinne. Og Warren må ikke rote det til, sier den demokratiske strategen Rebecca Katz til The Washington Post.

Før debatten tirsdag kveld er det nemlig de tre eldste kandidatene som ligger best an til å bli Trumps utfordrer i 2020. Bernie Sanders (78), Joe Biden (76) og Elizabeth Warren (70).

Disse skal i debatt: Joe Biden (Delaware)

Bernie Sanders (Vermont)

Elizabeth Warren (Massachusetts)

Tulsi Gabbard (Hawaii)

Tom Steyer (New York)

Cory Booker (New Jersey)

Kamala Harris (California)

Pete Buttigieg (Indiana)

Andrew Yang (New York)

Beto O’Rourke (Texas)

Amy Klobuchar (Minnesota)

Julián Castro (Texas) Kilde: The New York Times

«Trumps drømmemotstander»

Warren har gjort et hopp på de siste målingene, og er sammen med tidligere visepresident Joe Biden en av favorittene. Warren, Biden og Sanders har nesten 70 prosent av stemmene på Real Clear Politics gjennomsnittsutregninger. Resten av kandidatene vaker under femtallet, og ser ikke ut til å gi topp tre store utfordringer.

Warren er tidligere jusprofessor og republikaner, nå demokratisk senator for delstaten Massachusetts.

Mens Biden kommer med bagasje, både fra tiden som Barack Obamas visepresident og kontroverser rundt familiens økonomiske investeringer, stiller Warren med kortere erfaring og har markert seg som en korrupsjonsmotstander.

Som politiker regnes hun å være på venstresiden i Det demokratiske partiet, men ikke like radikal som Bernie Sanders. I Trump-leiren er liberale Warren drømmemotstanderen, ifølge Axios.

DRØMMEN: Elizabeth Harris er ønskemotkandidaten til Trump-leiren, ifølge Axios. Foto: Mike Blake / NTB scanpix

Frykter «backlash»

Warren blir hyllet for å takle Trumps anklager og angrep godt, men får også kritikk for å skyve fra seg moderate velgere. Hennes vittige og skarpe svar på et spørsmål om hva hun ville svart en religiøs velger som er skeptisk til likekjønnet ekteskap fikk applaus og gikk «viralt» forrige uke.

– Vel, jeg antar at det er en mann som spør. Og jeg kommer til å si «bare gift deg med én kvinne, det er greit for meg. Antatt at du finner en, svarte Warren.

Mens internett jubler, frykter demokratiske strateger et «backlash» hos menn og hos eldre, religiøse, afroamerikanske velgere. Sistnevnte er en velgergruppe som ofte er kulturelt konservative, men som Warren kan komme til å trenge for å sikre seg presidentnominasjonen, ifølge The Washington Post.

Massachusetts-senatoren har jevnlig blitt kalt «Pocahontas» av president Donald Trump, etter den amerikanske urinnvåneren som Disney-filmen fra 1995 er basert på. I oppveksten fikk Warren høre at familien delvis stammet fra cherokeene, noe hun nevnte i et intervju i 2012.

Warren havnet ikke bare i klinsj med politiske motstander, men også med urfolksledere, og konflikten forverret seg da hun offentliggjorde resultatene av en DNA-prøve. Presidentkandidaten har beklaget, og fikk i juli støtte fra en av de to urfolkskvinnene i Kongressen, Deb Haaland fra New Mexico.

GAMMEL?: Bernie Sanders er 78 år, og har nettopp hatt et hjerteinfarkt. Foto: Rebecca Cook / NTB scanpix

Siste sjanse for Sanders?

Kandidatenes hovedmål i debatten er å vise at de har det som trengs for å bli president, men venstresidefavoritten Bernie Sanders må også vise at han kan forbli president i fire år. 78-åringen har en nesten 40 år lang politisk karriere bak seg, og det nylige hjerteinfarktet vekket skepsis både blant tilhengere og motstandere.

– La oss være ærlige, han er 78 år. Når du er i den alderen, vil du se sunn og frisk ut. Folk kan bare ikke tenke at du er gammel, sliten og at det er sannsynlig at du får seriøse helseplager, sier investor og Biden-tilhenger Steve Westly til The Washington Post.

Blir Sanders president i 2020, vil han være 79 år gammel, ni år eldre enn Donald Trump var da han fikk jobben i 2016, som den eldste hittil. Men Sanders er langt fra den eneste som har passert pensjonsalder for de fleste andre yrker: Biden er 76 år og Elizabeth Warren er 70. Alle tre har lovet å offentliggjøre helsejournalene sine før det første nominasjonsmøtet i Iowa i februar.

Ifølge CBS mener 43 prosent av de demokratiske velgerne nå at Sanders er for gammel, mot 37 prosent i september. Åtte av ti bekymrer seg for at han ikke vil kunne utføre presidentembetet, mens de som synes Biden begynner å dra på årene, er usikre på om han har kontakt med virkeligheten.

Disse stiller også: Hele 19 demokrater vil bli USAs neste president. Men for å få delta i debattene, stiller Det demokratiske partis nasjonale komité (DNC) to krav: Få minst to prosent av stemmene i minst fire meningsmålinger.

Ha mottatt donasjoner fra minst 130.000 unike donorer, og fra minst 400 unike donorer i 20 av statene. Tom Steyer og Tulsi Gabbard kvalifiserte ikke til forrige debatt, i september. Det gjorde ikke syv kandidater: Michael Bennet (Colorado)

Steve Bullock (Montana)

John Delaney (Maryland)

Wayne Messam (Florida)

Tim Ryan (Ohio)

Joe Sestak (Pennsylvania)

Marianne Williamson (Texas) Kilde: Town & Country, The New York Times

Intet Biden-fall etter Ukraina-saken

Tidligere visepresident Joe Biden leder løpet på målingene, og Warrens suksess går ikke utover Biden, ifølge FiveThirtyEight. Hun stjeler mest fra Kamala Harris og Bernie Sanders, begge blant de mest radikale kandidatene.

Bidens oppslutning har holdt seg stabil på tross av at både han og sønnen Hunter er involvert i Ukraina-saken. Mandag ble det klart at Hunter Biden lover å holde seg unna jobber for eller på vegne av utenlandske selskaper dersom faren blir president i 2020.

47 prosent er litt fornøyde med hvordan Biden har taklet anklagene, ifølge CBS. Det kan tyde på at den tidligere visepresidenten ikke er ferdig med å svare på spørsmål som hvorfor Hunter satt i styret i et ukrainsk firma mens faren jobbet opp med Ukraina i Obama-administrasjonen. Demokratene vil uansett lure på om saken påvirker Bidens valgbarhet, skriver The Washington Post.

SKAPER TRØBBEL: Joe Bidens sønn Hunters forretningsforbindelser i utlandet. Foto: Jonathan Ernst / NTB scanpix

Warren ligger godt an i de to delstatene som holder nominasjonsvalg først: Iowa (3. februar) og New Hampshire (11. februar). Hva som skjer i starten av februar, har stor betydning for hvem som blir valgt til demokratenes presidentkandidat. Iowa velger kun omtrent én prosent av delegatene til Demokratenes nasjonale nominasjonsvalg i juli, men gir et hint om hvem som kan vinne, skriver The Economist.

Biden har også slitt med et rykte som tafsete, og i april fortalte flere kvinner at de opplevde ham som ubehagelig, ifølge The Washington Post. Biden svarte at han var vant til å klemme og ta på skuldrene til både menn og kvinner, men at han skulle endre oppførselen sin.

– Intimitetsgrensene har endret seg, og jeg skjønner det. Jeg skal være mer oppmerksom, det er mitt ansvar.

KANDIDATER: Kamala Harris, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Beto O'Rourke, Cory Booker og Joe Biden. Foto: REUTERS FILE PHOTO / X03763

Vinn eller forsvinn for småkandidatene

For kandidatene som sliter med å løfte seg på målingene, er debatten en mulighet til å vise seg frem.

Kamala Harris, senator fra California, snuste på 15-tallet i juli, men er nå nede på 4,5 prosent, ifølge Real Clear Politics gjennomsnittsmålinger. I juni-debatten fikk hun oppmerksomhet etter et angrep på Biden, noe tidligere bolig- og byutviklingsminister Julián Castro også gjorde i september-debatten. I det siste har Harris vært mildere mot Biden.

I denne debatten får vi kanskje se en skarpere Pete Buttigieg, skriver The New York Times. Han er borgermester i South Bend i Indiana og kjent som den smilende «mayor Pete». I etterkant av sist debatt var Buttigieg og Beto O’Rourke, kjent for å stå på bord, stoler og benker, uenige om våpenkontroll.

Tom Steyer er blant de 12 demokratene som har kvalifisert seg til tirsdagens debatt. Mens kandidater som Warren og Sanders kritiserer milliardærene, er Steyer selv milliardær. Likevel står han til venstre for Biden, skriver The New York Times.

Både Cory Booker og Andrew Yang meldte seg på debatten sent, og har hittil ikke klart å skape entusiasme blant velgerne. Amy Klobuchar samler mer penger enn før, men har bare med seg 1,8 prosent av de demokratiske velgerne. Tulsi Gabbard, som støttet Bernie Sanders i 2020, har nå støtte av blant annet det nynazistiske nettstedet The Daily Stormer – og truer med å boikotte debatten.

