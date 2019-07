I kveld kan hun bli historisk: EU-parlamentet stemmer over ny EU-sjef

Merk deg navnet. Tysklands tidligere forsvarsminister Ursula von der Leyen (60) kan i kveld bli valgt til EU-kommisjonens første kvinnelige president og en av Europas mektigste kvinner. Om hun blir nedstemt, vil det bety en krise innad i EU.

Mina Haugli

NTB

Hun er tidligere blitt nevnt som en aktuell etterfølger som NATO-sjef etter Jens Stoltenberg, men kan nå trolig krone sin politiske karriere som president for EU-kommisjonen – som kan beskrives som en slags regjering for EU.

Men for å bli valgt, trenger den tyske politikeren, som tilhører Angela Merkels kristendemokratiske parti, rent flertall fra representantene i EU-parlamentet. Det vil si at hun trenger støtte fra minst 374 av de 747 representantene. Hun er bare garantert støtte fra de 182 parlamentsmedlemmene fra den konservative partigruppen EPP, som hun selv tilhører.

Blant annet vil hun også trenge stemmene fra de tyske sosialdemokratene. Sosialblokken i EU har krevd at von der Leyen må komme med tydelige mål innenfor en rekke politiske områder.

Under dagens tale i EU-parlamentet kom von der Leyen med flere løfter:

Co₂- utslippene skal reduseres med 55 prosent innen 2030 (Dagens EU-politikk opererer med 40 prosent kutt av 1990- nivået innen 2030)

Årlig gjennomgang av rettsstatens betingelser i medlemslandene

Datasikkerhet og forsvarssamarbeid som viktige satsingsområder

Kjønnsnøytralt EU: I dag er det 19 menn og 9 kvinner i EU-kommisjonen. Von der Leyen ønsker like mange kvinner som menn.

Minstelønn i alle EU- land

GODE ALLIERTE: Ursula von der Leyen og NATO-sjef Jens Stoltenberg fotografert under NATOs forsvarsministermøte i februar i år. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP

– Klar tale

Under von der Leyens tale til EU-parlamentet i dag viste hun seg selv fra en annen side, mener redaktør av nettstedet europeiskpolitikk.no, Paal Frisvold:

– I dag viser hun det hun ikke har vist under høringene. Hun holder en glimrende tale, men helt klare forslag som imøtegår det kritikken har gått på; at hun ikke har vært klar nok på områder som klima, sosiale rettigheter, rettsstaten og EUs lover. Det er hun nå.

EU- kjenner og redaktør, Paal Frisvold, sier det eneste som kan tale mot at hun i kveld blir den nye EU-presidenten, er at hun ikke er et resultat av spisskandidatprinsippet. Foto: Jørgen Braastad

Frisvold mener von der Leyen kommer til å bli valgt etter dagens tale.

– Fordi hun virker klarere på hva hun vil, hadde mye mer trøkk og hun traff flere spikre på hodet.

MINSTELØNN: Ursula von der Leyen (60) vil blant annet jobbe for et kjønnsnøytralt EU, og minstelønn i alle medlemsland. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Posten som kommisjonspresident regnes som den viktigste av toppjobbene som nå skal fordeles i EU.

– Om hun i kveld blir kommisjonens president, får vi et mye mer ambisiøst EU, som vil bli mye mer til stede og deltagende, enn tidligere, avslutter Frisvold.

Også danske Christel Schaldemose, sosialdemokratisk medlem av Europa-Parlamentet, er begeistret for von der Leyens tale i dag, og sier hun kommer til å stemme ja i kveld.

Storbritannia skal etter planen forlate EU akkurat idet den nye kommisjonspresidenten tiltrer i høst, og i dag sa den nominerte presidentkandidaten at hun var klar til å gi de utsettelse på Brexit.

– EU-krise om hun ikke blir valgt

Om von der Leyden ikke får rent flertall i kveld går EU en usikker fremtid i møte, sier VGs politiske kommentator Per Olav Ødegård.

– Alternativet hvis hun ikke blir valgt er en krise innad i EU. Det handler ikke kun om henne, men henne som en kompromisskandidat og som en del av en pakkeløsning for posisjonene i andre viktige europeiske institusjoner, som den europeiske sentralbanken, sier Ødegård.

De andre posisjonene er allerede valgt, og om von der Leyen ikke blir valgt i kveld, vil det rokke ved løsningen som topplederne kom frem til på et 50 timers langt møte tidligere denne måneden. Det vil være et stort nederlag for EU og deres samarbeid, i tillegg til at de blir kastet ut i en situasjon de ikke har vært i tidligere.

Om kompromisskandidaten i kveld ikke blir valgt, har de en måned på seg til å finne frem til en ny kandidat.

Hvem er hun?

Tysklands tidligere forsvarsminister brukte sine første 13 leveår i Brussel som datteren av en høytstående tjenestemann i EUs forgjengerinstitusjoner.

Disse årene hjalp henne å bli flytende i engelsk og fransk, i tillegg til hennes morsmål som er tysk, og ga henne selvtillit på den internasjonale scenen.

Det skriver Deutsche Welle.

Språkkunnskapene og selvtilliten var en del av karakteristikkene som EUs 28 statsoverhoder siterte da de nominerte henne til å presidentkandidat til EU- kommisjonen.

Hennes karrierevei

Syvbarnsmoren, som er utdannet som lege, har både vært familie-, arbeid- og sosial- og forsvarsminister i Tyskland, under statsminister Angela Merkel, mellom 2005 og frem til i går.

Ursula von der Leyen på et møte i Strasbourg i Frankrike den 15. juli 2019. Von der Leyen tilhører statsminister Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU. Foto: SZILARD KOSZTICSAK / MTI

Den 15. juli i år, gikk hun av som forsvarsminister. En post hun har hatt siden 2013.

Omstridt nominasjon

Hennes kritikere stiller spørsmål til måten hun ble nominert på. Hun sto ikke for valg som førstekandidat, spisskandidat, av et parti på samme måte som lederen av de konservative, Manfred Weber, eller sosialdemokratenes Frans Timmermans.

Nominasjonen er derfor sett på av kritikerne som et resultat av et kompromiss forhandlet frem på bakrommet, for å kvele uenigheter mellom EU-statsoverhoder.

Det folkevalgte EU-parlamentet har tidligere understreket at de vil forbeholde seg retten til å avvise enhver kandidat som ikke har stilt som offisiell spisskandidat.

PRESIDENT: EU-kommisjonens sittende president er Jean-Claude Juncker (64) fra Luxembourg. Han har sittet i fem år og bestemte seg for ikke å stille til gjenvalg. Foto: Kamil Zihnioglu / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 16.07.19 kl. 11:34