FRYKTET INVASJON: Patrick Crusius skal være forfatteren av et manifest, der innvandringen til Texas beskrives som en invasjon. Foto: FBI HANDOUT / EPA

El Paso-mistenkt til politiet: Ville ta meksikanere

«Jeg er skytteren», sa den mistenkte i skyteepisoden i El Paso til politiet før han ble arrestert. I avhør skal han ha fortalt at meksikanere var målet hans.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Patrick Crusius, som er mistenkt for å ha skutt 22 mennesker på et kjøpesenter i El Paso, hadde meksikanere som mål. Det kommer frem av et politidokument som avisen Washington Post har fått tak i. Dokumentet beskriver arrestasjonen av Crusius og hans angivelige tilståelse av forbrytelsen.

Ifølge dokumentet gikk Crusius ut av bilen sin, strakk hendene i været og sa «Jeg er skytteren».

Deretter ble han arrestert og tatt med til hovedpolitistasjonen i byen. Crusius skal ha fortalt politiet at han ville ta meksikanere.

les også Trump møter motstand i El Paso: Ber overlevende om å nekte å møte presidenten

I politidokumentet står det: «Tiltalte fortalte at han kjørte til åstedet fra Allen i Texas, og at han gikk inn i butikken med et automatgevær (AK-47) og flere magasiner. Tiltalte fortalte at han fyrte av våpenet straks han var inne i butikken, og skjøt flere personer. Tiltalte fortalte at målet hans var «meksikanere».»

22 mennesker ble drept og 24 såret da en mann gikk inn i en Walmart-butikk i El Paso med en rifle og begynte å skyte. Crusius er siktet for forbrytelsen, og er politiets eneste mistenkte i saken.

Manifest

Mye tyder på at drapene var rasistisk motivert. Før skyteepisoden ble et manifest publisert på nettstedet 8chan, der en person beskriver et forestående angrep med bruk av et skytevåpen av typen AK-47.

«Dette angrepet er et svar på den latinamerikanske invasjonen av Texas», står det i manifestet.

Politiet i El Paso har uttalt at de mener at Crusius er forfatteren. 83 prosent av befolkningen i El Paso er latinamerikansk eller har latinamerikansk bakgrunn, ifølge USAs statistikkbyrå.

RASISMEBESKYLDNINGER: «Hollywood er rasistisk», sa Donald Trump til journalister utenfor Det hvite hus 9. august. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

I etterkant av skyteepisoden har det vært stor debatt i amerikanske medier om president Donald Trumps retorikk. Flere mener at presidenten legitimerer rasisme og høyreekstreme meninger.

En av kritikerne er Beto O’Rourke, som skrev på Twitter at Trump har «bidratt til å skape hatet som gjorde lørdagens tragedie mulig». O’Rourke har meldt seg på i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020. Han er født og oppvokst i El Paso.

Slår tilbake

En del av kritikken mot Trump handler om at presidenten sidestiller høyreekstremister og antirasister.

– Jeg er bekymret for veksten av enhver hatgruppe. Jeg liker det ikke. Hvilken som helst hatefull gruppe, enten det er hvitt overherredømme, noen annen form for overherredømme eller antifa. Om det er noen hatgruppe. Jeg er veldig bekymret, og jeg vil gjøre noe med det, sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus 7. august.

ANGRIPER TRUMP: Beto O’Rourke taler på et arrangement mot at president Trump skulle besøke El Paso i etterkant av skyteepisoden. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / X03746

Uttalelsen minner om den Trump kom med etter at en person ble drept under en nynazistdemonstrasjon i byen Charlottesville i 2017. Da sa Trump at det var «bra folk på begge sider». Mange reagerte på at presidenten omtalte nynazister som bra folk.

Fredag slo Trump tilbake mot beskyldningene om at han er rasist og nører opp under høyreekstreme meninger.

– De slenger ut rase-ordet igjen – «rasist, rasist, rasist» – det er det eneste de bruker mot folk, sa Trump

Under møtet med pressen gikk presidenten til angrep på filmindustrien i Hollywood.

les også Nordmann i Twitter-storm etter å ha kalt Trump rasist på TV

– Hollywood er helt forferdelig. Dere snakker om rasisme – Hollywood er rasistisk. Filmene de lager er faktisk svært farlige for landet vårt. Det Hollywood gjør skader landet vårt, sa Trump.

Forfatteren av manifestet hevder at Trump ikke har påvirket meningene eller handlingene hans.

«Jeg vet at mediene sannsynligvis vil kalle meg en tilhenger av hvitt overherredømme uansett, og skylde på Trumps retorikk», står det i manifestet.

Publisert: 10.08.19 kl. 11:12

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post