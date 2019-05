ULOVLIG: Ifølge Steven Mnuchin er det umulig å frigi selvangivelsene på lovlig vis. En ny konflikt mellom Det hvite hus og Demokratene i Kongressen står på trappene. Foto: Andrew Harnik / AP

Skattestrid i Kongressen: Nekter å frigi Trumps selvangivelser

USAs finansminister Steven Mnuchin kommer ikke til å utlevere Donald Trumps selvangivelser til Demokratene i Kongressen. Men dragkampen vil trolig fortsette.

Etter å ha bommet på to frister, har finansminister Steven Mnuchin gjort det klart at Donald Trumps selvangivelser ikke vil bli utlevert til Demokratene i Kongressen. Avslaget kommer på bakgrunn av mulig brudd på personvernloven.

Kravet blir dermed i første omgang ikke innvilget, men alt ligger til rette for det som kan bli en langvarig kamp i rettsvesenet om Trumps selvangivelser fra de siste seks årene.

Intet lovmessig formål

Mnuchin leverte i går et brev til «Ways and means»-komiteen i Representantenes hus, som i april leverte inn et formelt krav om utlevering av skatteinformasjonen. Komiteen har hovedansvar i Huset for tema knyttet til inntekter, slik som skatter og handelsavtaler.

I brevet skriver Mnuchin at han har rådført seg med justisdepartementet, og påpeker at forespørselen fra Demokratene trenger et «legitim lovmessig formål» for å bli innvilget. Videre konkluderer han at dette ikke er tilfelle her, og at det derfor vil være umulig å utlevere selvangivelsene på lovlig grunnlag.

KRAV: Richard Neal har begjært Donald Trumps selvangivelser utlevert. Leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har tidligere oppfordret presidenten til å frivillig slippe skatteinformasjonen. Foto: Liam McBurney / AP

Det er demokraten Richard Neal, leder i «Ways and means»-komiteen, som sendte inn kravet. Det er uvisst hva Demokratene vil foreta seg etter avslaget: Neal har kun kommentert at han vil «rådføre seg» om veien videre. Men signalene fra Demokratene er at de fortsatt vil kjempe.

Ifølge Washington Post har eksperter vært klare på at et slikt avslag er «usedvanlig», ettersom retten til å få selvangivelser utlevert er nedfelt svart på hvitt i lovverket.

Fungerende stabssjef i Det hvite hus, Mich Mulvaney, kaller Neals krav et «politisk stunt» overfor Fox News, og spår at Demokratene aldri vil kunne få dokumentene.

Beskyldt for skatteunndragelse

Trumps skattehistorikk har vært tema helt siden han først ble innsatt som president, og kritikere fikk vann på møllen etter New York Times’ avsløringer i høst. I avsløringene kommer det blant annet frem at Trump hjalp sin far med å unndra skatt gjennom sistnevntes eiendomsselskap på 90-tallet.

Personvern til tross er det ikke uhørt at presidenter offentliggjør selvangivelsene sine. I flere år var det tradisjon for alle presidentkandidater, i all hovedsak en frivillig gest for å praktisere åpenhet.

I forkant av presidentvalget var Trump åpen for å offentliggjøre informasjonen selv, for å vise at han ikke hadde noe å skjule. Denne linjen endret seg imidlertid etter at han vant valget.

New York Times’ avsløringer er i all hovedsak basert på dokumenter fra 90-tallet, mens Trumps nyere skattehistorikk altså fortsatt er ukjent for de aller fleste i amerikansk offentlighet.

Trump er også presset foran Robert Muellers planlagte vitnesbyrd i Kongressen. Før påske var presidenten ordknapp:

