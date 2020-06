GODS: Søndag kveld var det flest lastebiler som fraktet gods på Color Line-ruten fra Larvik til Hirtshals. Slik har det vært siden grensen mellom Norge og Danmark stengte. Foto: Gisle Oddstad

Nå kan du reise på ferie til Danmark: Opplever stor pågang

OSLO/HIRTSHALS (VG) De siste månedene har det vært mest godstransport som har krysset grensen mellom Danmark og Norge. Nå kommer turistene tilbake.

Nå nettopp

I slutten av mai ble det klart at fra mandag 15. juni kan nordmenn og dansker igjen krysse grensen uten karantene.

– Vi har vært i gang hele tiden, med to avganger daglig. Det har stort sett vært transport av gods. Nå blir det mer passasjerbiler, noe jeg ser fram til, sier kaptein på Color Line sin fergerute mellom Larvik og Hirtshals, Kurt Bertrand Hansen.

Maks 900 personer kan nå være om bord på båten samtidig, mot 2000 til vanlig.

– Om sommeren er det stort sett fullt, og det er bra booking fremover, sier Hansen, som venter enda større pågang når skolene tar sommerferie.

KAPTEIN: Kurt Bertrand Hansen har vært kaptein på Color Lines rute fra Larvik til Hirtshals de siste tolv årene. Foto: Gisle Oddstad

Noen av dem som reiste til Danmark søndag ettermiddag var Johannes Goa og Simone Goa Diab, som reiste til Danmark med barna Mali (5), Bror (3) og Nilas (15) for å delta i en begravelse i Århus.

Simone er vokst opp i Danmark og har dansk statsborgerskap. Det samme har to av de tre barna.

– Planen er å være til onsdag, sier hun, og håper at hele familien slipper inn i Danmark til tross for at oppmykningen av innreiserestriksjonene ikke trår i kraft før mandag.

TIL ÅRHUS: Johannes Goa, Simone Goa Diab og barna Mali (5), Bror (3) og Nilas (15) reiste til Danmark med båt fra Larvik søndag kveld. Foto: Gisle Oddstad

– Salget har eksplodert

– Vi har opplevd stor interesse helt siden 29. mai, da det ble kjent at reiser til Danmark ville være lov fra 15. juni. Salget har eksplodert, sier Frode Hansen, kommersiell direktør land i Color Line, til VG.

Hansen forteller at pågangen er betydelig større til sammenligning med samme periode i fjor.

– Mange har ventet på at det skulle komme en åpning, og det er helt klart et oppdemmet behov for å komme seg til Danmark.

Danmark har ifølge Hansen alltid vært et populært reisemål for nordmenn.

– Det var lenge det eneste landet vi kunne reise til, og dermed var det nok mange som bestilte seg tur. Men vi ser generelt at nordmenn liker å reise nært i Norden, og spesielt som familieferie.

SMITTEVERN: Tax free-butikken om bord på Color Line sin Superspeed-båt fra Larvik til Hirtshals kommer til å holde stengt for å hindre smitte av coronaviruset. Foto: Gisle Oddstad

Har stengt buffé og Tax free

Båtene har hele veien fulgt myndighetenes krav og pålegg om smittevern om bord, og vil fortsette å være nøye med dette.

– Det skal være en meters avstand, og dermed vil det bli begrenset kapasitet der gjestene oppholder seg. Samtidig utgår buffeten i restauranten utgå, og erstattes med enkeltretter servert på tallerken.

Color Line har ifølge Hansen på det meste hatt 2000 permitterte ansatte.

– 1000 ansatte er tilbake i jobb nå i forbindelse med at store deler av passasjertrafikken kommer i gang igjen.

Oslo-Kiel har sin første overfart onsdag 17. juni, etter å ha ligget til kai i Oslo siden 14. mars.

HÅNDSPRIT: Color Line har gjort flere smitteverntiltak om bord på sine fergeruter. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 15.06.20 kl. 03:37

Les også

Fra andre aviser