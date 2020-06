KUNST: Veggen i Stockholm, laget av kunstneren Caroline Falkholt, har fått en liten protest limt på. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sjokkerte seerne med YouTube-utstilling

En YouTube-utstilling om hvilke sexistiske meldinger menn sender til kvinner, har rystet Tyskland. Særlig unge menn er opprørt over det de har sett.

Utstillingen ble sendt som en overraskelse på et svært populært TV program ledet av to komikere, Joko & Klaas.

– Seerne ble på en måte kuppet. De trodde de skulle se et humorprogram, også fikk de denne utstillingen i fleisen, forteller journalist i Deutsche Welle Rebecca Staudenmaier.

Du kan se Youtube-utstillingen med engelsk tekst her:

Programmet er svært populært blant seere i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. Godt over to millioner seere så vinnerprogrammet da det ble vist i mai. Youtube-utstillingen er sett av nær fire millioner.

DICKPIC: Mange menn synes det er helt ok å sende bilde av kjønnsorganet sitt til kvinner de ikke kjenner. Foto: Lisa F. Young / Shutterstock / scanpix

Utstillingen, som er heldigital og ligger på YouTube med engelske undertekster, starter med å vise endeløse mengder dickpics, sendt av menn, til kvinner de ønsker å oppnå kontakt med. Kvinnelige skuespillere, journalister og programledere leser høyt fra utallige meldinger med oppfordringer om sex, vold, beskrivelser av utseende etc. Meldinger svært mange kvinner får.

– Debatten etter programmet har vart i flere uker, og svært mange ble opprørt over det de så, særlig unge menn. Men om det faktisk endrer noe er vel mer usikkert, sier Staudenmaier.

POPULÆR: Klaas Heufer-Umlauf er en av to svært populære programledere i det tyske TV selskapet Pro7. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

En undersøkelse gjort av den tyske regjeringen tidligere i år viser nemlig at det er langt flere kvinner enn menn som opplever digital, seksuell trakassering. De fleste menn ga uttrykk for at det var mottageren av trakasseringen som var problemet, fordi de selv ikke mente å trakassere. Menn mente heller ikke dette var så stort problem, at det var noen få menn som ødela for de mange.

– Utstillingen og de sterke reaksjonene etterpå, kan tyde på at mange unge menn rett og slett ikke visste hvor ille det er, mener Staudenmaier.

LAGET UTSTILLING: Forfatter, skribent, programleder og feminist Sophie Passmann (26) omtales som en ledestjerne for sin generasjon i Tyskland. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Konseptet for programmet er at Joko og Klaas konkurrer mot andre kjendiser, eller må fullføre en oppgave satt av TV-kanalen de jobber for. Hvis de to vinner, er premien 15 minutter sendetid i prime time som de kan bruke til hva de vil.

Programlederne vant, og tok kontakt med Sophie Passmann (26), kjent forfatter, programleder og feminist, som beskrives som en ledestjerne for sin generasjon i Tyskland. Sammen med andre aktører satte hun sammen den digitale utstillingen, som også har en sekvens om hvordan kvinner møtes når de anmelder en voldtekt. Utstillingen ble det Joko&Klaas brukte sine 15 minutter til.

