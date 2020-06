GIR TRUMP ÆREN: Kayleigh McEnany mener at Trumps grep førte til roligere demonstrasjoner i USA. Foto: Patrick Semansky / AP

Det hvite hus: Protestene er blitt roligere takket være Trumps grep

– Hvis du ser på Minneapolis, var det kaos der før Nasjonalgarden kom inn. Etterpå ble det rolig, sier president Donald Trumps pressetalskvinne Kayleigh McEnany.

Oppdatert nå nettopp

I etterkant av at George Floyd døde 25. mai, har USA vært sterkt preget av demonstrasjoner mot politivold og rasisme. Over hele landet har folk tatt til gatene for å vise sin motstand.

Mandag ble politimannen Derek Chauvin fremstilt for retten for første gang. Han er siktet for uaktsomt og grovt uaktsomt drap, mens tre andre politimenn fra Minneapolis også må svare for Floyds død i rettsvesenet.

Demonstrasjonene i amerikanske storbyer har vært intense, og politiet har utallige ganger tatt i bruk tåregass og gummikuler mot demonstrantene. Flere byer har også tatt i bruk portforbud, for å dempe gemyttene.

les også Minst ni personer døde i opptøyene til nå

De siste dagene har demonstrasjonene vært mindre voldsomme. I New York City ble derfor portforbudet opphevet søndag 7. juni i stedet for mandag 8. juni, som opprinnelig var planlagt.

Kayleigh McEnany, som er den fjerde pressesekretæren under president Donald Trump, mener at nettopp Trump har æren for at protestene de siste dagene har foregått i roligere former.

– Presidenten har lagt merke til at protestene generelt har vært fredelige. Hvorfor har de vært fredelige? Jo, det er på grunn av Trump-administrasjonens grep. Hvis du ser på Minneapolis, var det kaos der før Nasjonalgarden kom inn og etterpå ble det rolig, sier McEnany under mandagens pressebriefing i Det hvite hus.

MINNEAPOLIS: Dette bildet ble tatt 27. mai, i den byen hvor George Floyd ble drept. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Trump ble kritisert av flere guvernører i USA for å kalle inn Nasjonalgarden. Han ble også anklaget for å hisse opp stemningen, og svarte med å si at guvernørene «kommer til å se ut som idioter» om de ikke beordrer at demonstrantene blir arrestert.

Tusenvis av demonstranter er blitt arrestert siden opprøret startet 26. mai.

Kayleigh McEnany trekker fram at rundt 750 politifolk i hele USA er blitt skadet siden demonstrasjonene startet, og sier at en femtedel av dem var på jobb i Washington.

– De fleste av dem ble skadd i Lafayette Park utenfor her. Så fort Nasjonalgarden gikk inn, ble Washington sikret, mener McEnany.

Hun mener at dette skyldes president Trumps handlekraft.

– Den beslutningen som presidenten tok mandag, om å oppfordre guvernører til å bruke Nasjonalgarden, utgjorde forskjellen. Presidenten ser nå at protestene er fredelige og anbefaler at Nasjonalgarden trekkes tilbake.

Publisert: 08.06.20 kl. 21:25 Oppdatert: 08.06.20 kl. 21:44

Les også

Fra andre aviser