MISTENKT: Vitner hevder at den sørafrikanske storspionen, Craig Williamson, ble sett i Stockholm i dagene forut for drapet på statsminister Olof Palme. Til VG benekter Williamson å ha hatt noe med drapet å gjøre. Foto: Anders Holmstrom, TT / SVT-Aktuellt

Apartheidregimets mesterspion til VG: – Vi drepte aldri statsledere, bare ANC-terrorister

Etteretningsagenten Craig Williamson (71) har flere ganger blitt pekt ut som mannen som planla og organiserte drapet på Olof Palme for 34 år siden. Timer før det er varslet en avsløring i saken, avviser han blankt å ha medvirket til drapet.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke hadde noe med drapet på statsminister Palme å gjøre, sier Craig Williamson til VG på telefonen fra Johannesburg i Sør-Afrika.

Palmegruppen skal etter planen legge frem en løsning på drapsgåten onsdag. Det såkalte Sør-Afrika-sporet og «Skandiamannen» er de to sporene svenske medier har brukt mest tid på siden nyheten om «svaret» kom i februar.

Forfatteren Jan Stocklassa har fortsatt å følge Sør-Afrika-sporet som den nå avdøde forfatteren Stieg Larsson startet på ett år etter Palmedrapet.

– Etter det som nå har kommet fram er jeg fristet til å si, «Hva sa jeg». Jeg skrev i forordet til min bok, bygd på Larssons grundige undersøkelser og research, at «Om ett eller to år håper jeg at den nye sannheten lyder: Palmemordet er oppklart.»

JOBBET I ÅTTE ÅR: Jeg gikk videre materialet som Stieg Larsson etterlot seg da han døde. Da jeg fikk tilgang til arkivet, slo det meg hvor nære han var på en løsning. Det samme var politiet den gang i 1987, før de la Sør-Afrika sporet til side, sier Jan Stocklassa. Foto: Adam Wrafter

Stocklassa overlot alt sitt materiale til svensk politi som etter hvert tok opp igjen Sør-Afrika-sporet, som avdøde Stieg Larsson begynte arbeidet med 30 år tidligere.

– Seks vitner har hevdet at de så den sørafrikanske agenten Craig Williamson i Stockholm i dagene forut for mordet på Olof Palme, 28. februar 1986, men jeg knytter størst lit til en kvinne som så Craig Williamson på den store konferansen i Folkets Hus i Stockholm 21. februar, en uke før Palme ble skutt, sier Jan Stocklassa.

Hovedgjestene i Folkets Hus den dagen var den sørafrikanske frigjøringsbevegelsen ANCs lederskap i eksil, og lederne i SWAPO, frigjøringsbevegelsen i Namibia.

UNG MANN: Tidlig i spionkarrieren hang Craig Williamson med studenter som var kritiske til apartheid-regimet. Opplysninger om dem ble arkivert og brukt mot demokrati-miljøene i Sør-Afrika ved senere anledninger. Foto: AP

Craig Williamson

Jan Stocklassa slapp aldri etterforskningen av Palmedrapet etter at han utga boken «Stieg Larssons arv». Han har holdt seg godt oppdatert om politiets arbeid med å følge opp Sør-Afrika-sporet.

– Jeg har fra en kilde at da svensk politi møtte sørafrikansk etterretningstjeneste i Sør-Afrika, skal en representant fra sørafrikanske politi ha bekreftet at apartheidregimet var involvert i drapet på statsminister Olof Palme i 1986, sier Stocklassa.

Han har også ved flere anledninger vært i kontakt med Craig Williamson som naturlig nok benekter å være innblandet.

– Skulle svenske myndigheter gå med på å gi de involverte amnesti, kunne det tenkes at Craig Williamson vil lette på sløret og fortelle hele historien. Han har i hvert fall lest boken min og har ingenting å utsette på noe. Jeg tolker det som en antydning om at drapet ble planlagt og organisert slik som jeg har beskrevet det i boken som er basert på Stieg Larssons arbeid, sier Jan Stocklassa.

MAIL FRA CRAIG: Denne e-posten mottok Jan Stocklassa fra Craig Williamson, den sørafrikansk agenten som mange mener planla og organiserte drapet på Olof Palme. Foto: AFP

ANC-terrorister

– Det eneste jeg vet er det jeg har lest om Palmesaken. Jeg var en del av den sørafrikanske etterretningstjenesten. Vi forsvarte oss mot alle som jobbet imot den sørafrikanske regjeringen. Vi drepte aldri statsledere, bare ANC-terrorister. Det var en forsvarskamp mot ytre fiender, slik alle lands regjeringer bedriver, sier Craig Williamson til VG.

– Det har blitt påstått at du ble sett i Stockholm i dagene forut for Palmedrapet. Og det av folk som kjente til deg?

– Igjen kan jeg bare si: Vi drepte ikke statsledere. Mine opphold i Skandinavia var tilknyttet anti-apartheidorganisasjonen IUEF, International University Exchange Fund, sier den nå pensjonerte etterretningsagenten.

Craig Williamson var en svær rugg av en sørafrikaner som på 1970 og −80-tallet infiltrerte den skandinaviske anti-apartheid bevegelsen, hvorpå han skal ha lurt norske, svenske og danske aktivister trill rundt. Williamson fikk tilgang på innsamlede midler som skulle gå til frigjøringsbevegelsen ANC. I stedet sørget han for at pengene gikk direkte til apartheidregimet i Sør-Afrika.

Det ble en skandale da Craig Wiliamsons kyniske dobbeltrolle ble avslørt i 1982, men han fortsatte å jobbe for og organisere hemmelige aksjoner for sin arbeidsgiver, det fryktede sørafrikanske sikkerhetspolitiet Special Branch.

Og i 1986 skal Williamson igjen ha befunnet seg i Sverige. Craig Williamson befant seg i Stockholm på mordnatten, har tidligere sjefetterforsker Jan Danielsson bekreftet ifølge Expressen.

– Blant dem som ble observert var den sørafrikanske mesterspionen Craig Williamson, som har innrømmet å ha stått bak attentat mot apartheidmotstandere i utlandet. I tillegg til ham anser vi at Bertil Wedin (tidligere svensk etterretningsagent som av enkelte har blitt beskyldt for å ha vært innblandet i Palme-drapet, noe han selv har benektet, journ.anm.) har vært et bindeledd mellom et profesjonelt team av sørafrikanske agenter og svenske ekstremister, sier Jan Stocklassa til VG.

Han forteller at sørafrikansk etterretning sjelden «skitnet sine hender til».

– Deres agenter befinner seg alltid i nærheten, men de sørger for at de som utfører et drap ikke er knyttet til apartheidregimet og at de ikke kan spores til oppdragsgiveren.

En tidligere sørafrikansk agent har fortalt at de alltid sørget for å ha en syndebukk, som kanskje ikke ante hvem han utførte et drap på vegne av. Ekstremister som hater, egner seg godt til dette, sier Jan Stocklassa til VG.

