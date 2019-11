Erna Solberg etter Frode Berg-utveksling: – En fri mann

VILNIUS/OSLO (VG) Frode Berg er utlevert fra Russland til norske myndigheter i Vilnius. – Frode Berg kommer hjem til Norge, som en fri mann, sier statsminister Erna Solberg.

De to litauiske borgerne og Frode Berg er overlevert til Litauen. Det skjedde på Litauens grense, opplyser myndighetene i Litauen i en pressekonferanse fredag.

– Vi er overlykkelige og glade nå, sier datteren Christina Berg til VG.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes skrev på Twitter i 14-tiden at Berg for kort tid siden kom over grensen fra Kaliningrad til Litauen.

– Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart. Jeg vil komme tilbake med mer informasjon om det som skjer videre senere i dag, skrev han.

«OVERLYKKELIGE»: – Vi er overlykkelige og glade nå, sier datteren Christina Berg. Foto: Ola Vatn, VG

– Jeg er glad på vegne av Frode og familien, sier Bergs russiske advokat Ilja Novikov til VG.

På spørsmål fra VG om hans rolle i utvekslingsoperasjonen, svarer han:

– Jeg avsluttet mitt arbeid da benådningen ble bekreftet på mandag.

Han takker for all hjelp på Twitter:

Erna Solberg: – En fri mann

Utenriksdepartementet bekrefter i en pressemelding at Frode Berg er utlevert til norske myndigheter.

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg:

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i pressemeldingen.

Sjef for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde sier til NTB at det er svært gledelig at Frode Berg og hans familie nå kan gjenforenes.

– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg, sier Lunde via sin talsperson Ann-Kristin Bjergene.

Ordfører: – Fantastisk flott

– Jeg vil berømme regjeringen, som jeg tror har brukt enormt med ressurser, sier Rune Rafaelsen (Ap), ordfører i Sør-Varanger kommune, til VG.

Han er glad på vegne av lokalsamfunnet i Kirkenes, men først og fremst på vegne av Frode Bergs nærmeste.

– Dette har først og fremst vært en tragedie for Frode og familien.

ORDFØRER: Rune Rafaelsen (Ap), ordfører i Sør-Varanger kommune. Foto: Gisle Oddstad, VG

Forholdet på grensen i nord er ikke skadet, mener han.

– Jeg hadde et langt møte med ordføreren i Murmansk og i går, vi snakket ikke om dette. Jeg beveger meg i det russiske hver dag, og det er viktig at vi har et godt naboskap, sier Rafaelsen.

– Det er fantastisk flott at det kom nå før jul. Han ble arrestert 5. desember 2017, og vi skulle i samme julebord 7. desember. Det ble jo et spesielt julebord.

– Veldig, veldig stor lettelse

– Det er jo en veldig, veldig stor lettelse. Jeg er veldig glad. Det er nesten to års mareritt og unntakstilstand for ham og familien, som nå er over, sier Trine Hamran.

Hun er en god og betrodd venn av Frode Berg. Hun er journalist, og har også har skrevet bok om ham. I boken gikk hun kraftig ut mot E-tjenestens metoder.

– Jeg håper at Frode Berg kommer hjem til familien og at de finner roen etter de to årene. Jeg håper at han får en viss ro til å komme til hektene, og at E-tjenesten ikke legger noe som helst press på ham eller prøver å gi en munnkurv hvis han ønsker å fortelle sin historie når tiden er inne for det, sier hun videre.

LETTET: Jeg er veldig glad. Det er nesten to års mareritt og unntakstilstand for ham og familien, som nå er over, sier Trine Hamran, journalist og venn av Berg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Hamran tror det har vært en stor belastning for Berg.

– Selv om han sikkert har håpet i to år, har han ikke visst: Det eneste han med sikkerhet har visst, er at han har vært arrestert, og fått en dom på 14 år. Så lettelsen må være enorm, men det er også en stor belastning. Det må være godt å komme seg tilbake til et slags normalt liv.

– Noe vi ha ventet på lenge

Prest og Frode Berg-støttespiller Torbjørn Brox Webber sitter i styret for støttegruppen «Hjelp Frode Hjem».

– Dette er noe vi har ventet på lenge, så det var veldig fint at det skjedde nå, sier han til VG.

– Det har vært en viss spenning knyttet til dette her, men det var etter at Lavrov var i Kirkenes veldig klart at dette kom til å skje i nær fremtid. Nå håper jeg at Frode får all oppfølging som han måtte ha behov for, og at han får gjort det han selv har lyst til å gjøre.

Webber har tidligere fortalt om hvordan savnet etter Frode Berg merkes i Kirkenes, og hvordan han mener saken har ført til at flere setter kritisk søkelys på etterretningstjenestens metoder.

HAR VENTET: Frode Berg-støttespiller Torbjørn Brox Webber sitter i styret for støttegruppen «Hjelp Frode Hjem». Han er glad for at Berg nå kommer hjem. Foto: Gisle Oddstad, VG

«To års mareritt»

– To års mareritt er i ferd med å bli avsluttet. Nå er han per definisjon på norsk jord. Det er bra for ham selv, familien og for lokalsamfunnet, sier Øystein Hansen, leder i Bergs støttegruppe.

– Alle har gått og ventet på at det skulle bli en avslutning på dette her. Nå er dette begynnelsen på avslutningen.

LEDET STØTTEGRUPPE: Øystein Hansen har ledet støttegruppen «Hjelp Frode Hjem». Foto: Helge Mikalsen, VG

Fengslet siden 2017

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017, og ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Han nektet straffskyld, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få Frode Berg utlevert, og den siste tiden har arbeidet vært tett knyttet opp mot Litauen.

Siden russiske spioner sittet fengslet i landet, har det dukket opp en mulighet for å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling.

De to litauerne som trolig utveksles mot de to russerne mellom Russland og Litauen, er ifølge Baltic News Service Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

MØTTES: Nasjonal sikkerhetssjef Darius Jauniškis og president Gitanas Naused før pressekonferansen i Vilnius. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Overleveringen skjedde etter nøye planlegging og med støtte fra litauiske offiserer, sa den nasjonale sikkerhetsdirektøren i Litauen, Darius Jauniškis, i pressekonferansen fredag.

– Jeg takker alle for deres støtte. Jeg vil også takke alle partnere for bistanden til å fullføre denne operasjonen, sa han videre.

Jauniškis ville ikke gå nærmere i detalj om utvekslingsoperasjonen.

Publisert: 15.11.19 kl. 13:49 Oppdatert: 15.11.19 kl. 15:48







