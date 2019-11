FLYTTER: Pandaen Bei Bei flytter denne uken fra Smithsonian's National Zoo i Washington til Kina. Foto: KAREN BLEIER / AFP / NTB scanpix

Kjendispanda får privatfly fra USA til Kina

«Bye, bye, Bei Bei».

Den fire år gamle pandaen Bei Bei flytter denne uken fra dyreparken Smithsonian's National Zoo i Washington til Kina, på grunn av en avtale mellom Kina og dyrehagen som gjør at alle nyfødte pandaer skal flyttes til Kina når de blir fire år gamle, skriver dyrehagen på sin hjemmeside.

– Det er trist at han flytter, men vi er glade for bidraget han vil gi for å ivareta den globale panda-standen, sier direktør Steve Monfort.

Den siste tiden har Bei Bei gått gjennom en avklimatiseringsprosess, før han tirsdag setter seg på flyet til Chengdu i Kina.

Og pandaen vil reise med stil.

Sammen med en av sine dyrepassere og en veterinær har Bei Bei ellers et Boeing 777F-fly for seg selv.

Med seg på flyet, som er dekorert med et bilde av en panda, får Bei Bei med seg rundt 30 kilo bambus, snacks og vann, skriver FedEx, som står for transporten, på Twitter.

Den siste uken har dyrehagen hatt flere markeringer for å ta farvel med pandaen.

– Bei Bei er en del av familien vår. Vi har tatt vare på ham, lært fra ham og sett ham vokse opp sammen med millioner av besøkende, fortsetter Monfort.

Bei Bei er den tredje pandaen som flytter fra dyreparken til Kina. I 2010 flyttet Tai Shan, mens Bao Bao flyttet i 2017, skriver de på Twitter med et bilde av Bei Bei som nyfødt.

