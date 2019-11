ÅSTEDET: Politiet var lørdag kveld utenfor pizzarestauranten der en 15-åring ble drept. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Drap på 15-åring ryster Sverige: «Skutt flere ganger»

Seks minutter før de fatale skuddene gikk det av en sprengladning. Politiet mistenker at det hele var for å villede dem. Nå slår de alarm.

Den 15 år gamle gutten ble lørdag kveld skutt og drept da to gjerningspersoner åpnet ild utenfor en pizzarestaurant i sentrum av Malmö. I tillegg ble kameraten livstruende skadet.

I svenske medier har flere familiemedlemmer og venner identifisert den drepte 15-åringen som Jaffar. En av søstrene forteller at familien er i sjokk.

– Han var en veldig omtenksom person og hadde et hjerte av gull. Han skadet aldri noen, han var ikke en gutt som likte bråk, sier hun til Aftonbladet.

– Hvem kunne gjøre dette mot ham? Det er helt ufattelig. Han hadde ikke gjort noe for å fortjene dette, sier en av kameratene til avisen.

På en pressekonferanse mandag formiddag møtte politiet mannsterke opp for å fortelle om den alvorlige voldsspiralen med drap og eksplosjoner. Forrige helg ble også en 25 år gammel kvinne grovt mishandlet.

– Våre tanker går til de pårørende. Til foreldre som må gå gjennom det som er deres største mareritt. Vi har også stor forståelse for den uro og utrygghet som denne typen hendelsen fører til.

– At kriminelle viser en likegyldighet til andre menneskers liv er avskyelig, sier regionpolitisjef Carina Persson.

Hun sier at de har satt inn ytterligere ressurser, men er klar på at det ikke finnes kortsiktige løsninger på langsiktige problemer.

– Men vi kan aldri akseptere at unge menn blir skutt og drept i våre gater, sier hun.

MINNES: Flere har tent lys og lagt ned blomster ved åstedet. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kun seks minutter før de fatale skuddene ved pizzarestauranten, gikk det av en kraftig sprengladning ved en bil i en annen del av byen, sier politimester Stefan Sintéus i Malmö.

– Vi har teorier om at kriminelle prøver å villede oss, og vi tror at denne sprengladningen kan være et eksempel på dette.

Han forteller at det var mange utenfor pizzarestauranten da det plutselig kom to personer på sykkel, som tok frem våpen og startet å skyte mot 15-åringen og hans kamerat.

– De ble skutt flere ganger. Han ene døde, han andre er livstruende skadet, men stabil, sier politimesteren.

Han kommer med en rekke tiltak for hvordan de skal slå ned på den organiserte kriminalitet i den svenske byen. Blant annet kommer de til å rette innsatsen mot narkosalget som skjer i visse områder, i tillegg til å jobbe med såkalte trygghetsskapende tiltak.

