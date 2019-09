BLE PÅGREPET: Den selvutnevnte sjamanen Aleksander Gabysjev hadde plan om å «fordrive demonen president Vladimir Putin ut av Kreml». Torsdag ble han pågrepet. Foto: AP / NTB scanpix

Russisk sjaman på pilegrimsreise for å «fordrive» Putin pågrepet

Russisk politi sier de torsdag pågrep en sjaman som var på pilegrimsreise til Moskva for å «fordrive» president Vladimir Putin.

NTB-AFP-DPA

51 år gamle Aleksander Gabysjev ble pågrepet på en motorvei nær Baikalsjøen i det sørlige Sibir torsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Den selvutnevnte sjamanen skal etter planen bli sendt tilbake til hjembyen Jakutsk øst i Russland med fly, hvor han er «etterlyst for å begå en forbrytelse».

Gabysjev eksentriske bud er å gå fra hjembyen til Moskva, en distanse på 8.000 kilometer. På veien har han fått med seg en gruppe personer som går sammen med ham.

Målet med turen var å «fordrive demonen president Vladimir Putin ut av Kreml», skriver The Guardian.

– En demon

Hans uttalelser om Putin har fått mye oppmerksomhet i Russland, noe som har ført til protester, så vel som skarp respons fra myndighetene og Putin-vennlige TV-kanaler.

– Gud sa han er en demon, sa Gabysjev til TV-kanalen Rain i juli.

– Når han bli borte, vil vi få tusen år med ro og velstand, fortsatte han, ikledd Che Guevara t-skjorte og omgitt av folk på en samling i Tsjita i Russland.

Sjamanens tilhengere uttalte i videoer på sosiale medier torsdag at 51-åringen ble hentet av maskerte sikkerhetsoffiserer i løpet av natten uten noen forklaring. De kritiserte myndighetene for å pågripe Gabysjev, måneder etter at han ga åpne intervjuer til pressen. Intervjuene ga han til TV-kanaler i sommer.

Oppfordrer til løslatelse

Kritikk har myndighetene også fått av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, som mener Kreml er paranoide rundt ethvert tegn til motstand.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har oppfordret russiske myndigheter til å løslate Gabysjev.

– Sjamanens handlinger kan være eksentriske, men russiske myndigheters svar er grotesk. Er de virkelig redd for hans magiske krefter? spør organisasjonens Russland-direktør Natalia Zviagina.

Talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov, svarer at de «ikke kjenner til straffeforfølgelsene til enhver russiske statsborger, noe som er umulig».

I Moskva i 2021

Den langhårede sjamanen ble også pågrepet i august da kom til den sibirske byen Ulan-Ude. Da oppsto det bråk mellom Gabysjev og en gruppe «patriotiske» sjamaner som ba ham om å ikke komme til byen. Sammenstøt oppsto, og Gabysjev ble pågrepet.

Gabysjev startet pilegrimsreisen i mars. Han hadde unnagjort om lag én tredel av reisen før han ble pågrepet torsdag. Han dro på en vogn med eiendelene sine. Han planla å ankomme Moskva i 2021.

