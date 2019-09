IRONISK: USAs president twitret en ironisk melding om klimaaktivisten Greta Thunberg (16) innledningstale på mandagens klimatoppmøte i FN. Foto: RON SACHS / POOL / CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Retorikk-ekspert: Trump svarer Thunberg med å gi henne langfingeren

Retorikk-eksperter mener Trump latterliggjør den svenske Greta Thunberg (16) i en Twitter-melding etter hennes appell til FN mandag.

Nå nettopp







Etter klimatoppmøte i FN mandag, hvor svenske Greta Thunberg (16) refset verdenslederens klimainnsats, har USAs president Donald Trump tvitret om Thunbergs appell.

Han skriver i posten at Thunberg virker som en «veldig glad ung jente som ser frem mot en lys og fantastisk fremtid. Så hyggelig å se!»

Dette til tross for at Thunberg holdt en gripende tale med tidvis tårer i øynene og skjelvende stemme.

– Mitt budskap er at vi følger med på dere, innledet hun FNs klimatoppmøte mandag.

– Dette er galt. Jeg burde ikke være her. Jeg burde være på skolen, på den andre siden av havet. Likevel kommer dere til oss unge for håp. Hvordan våger dere! Dere har stjålet mine drømmer, min barndom, med deres tomme ord, sa Thunberg med skjelvende stemme.

les også Global miljøprotest: Slik streiker de - over hele verden

– Sjokkerende

Førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, sier Trumps melding er åpenbart ironisk.

– Hun gråter jo. Dette er et desperat rop fra et ungt menneske. Hun tegner aldeles ikke et vakkert bilde av fremtiden, sier Ringdal.

Han er sjokkert og opprørt over Trump sine uttalelser – atter en gang.

– Thunberg retter en pekefinger mot den politiske verden, og Trump svarer med å gi henne langfingeren. En ting er å lukke øynene, men å aktivt gå ut å ironisere denne talen er sjokkerende.

les også Trump får krass kritikk for klimatale

SJOKKERT: Førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, er lei seg og opprørt over Trump. Ringdal mener Trump er den siste levende politikeren som ikke tar klimaet helt innover seg, og at saken ligger mer i «psykiatriland» enn «politikerland». Foto: Janne Møller-Hansen

Den unge klimaaktivisten kom til New York for en knapp måned siden med mål om å delta på klimatoppmøtet. Hun har også streiket utenfor Det hvite hus og møtt i Kongressen.

Til manges overraskelse møtte president Trump opp på klimatoppmøte, men etter 30 minutters gikk han videre til møte om religionsfrihet.

MØTTE OPP: Her sitter USAs president Donald Trump på FNs klimatoppmøte i New York. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

les også Trump skrur klokken tilbake

– Unngår direkte angrep

Professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Jens Elmelund Kjeldsen, mener i likhet med Ringdal at talen er ironisk, men at Trump antagelig velger ironi for å unngå direkte angrep.

– Hun er fremdeles et barn eller ungdom, og et voldsomt angrep på hennes tale av en voksen mann- av til og med presidenten i USA – ville virket nesten som et overgrep, og det tror jeg Trump forstår, sier Kjeldsen.

Derfor mener han at Trump gjør som man vanligvis gjør overfor en motstander man ikke kan angripe voldsomt – nemlig latterliggjør.

– De som er enige med Trump, som synes det er for mye klimasnakk og idiotisk å høre på en 16-åring, vil synes det er på tide at hun blir satt på plass. De som er enige med Thunberg vil synes Trumps uttalelse er et underlig og usaklig personangrep, avslutter Kjeldsen.

Publisert: 24.09.19 kl. 10:35







Mer om