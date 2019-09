I HARDT VÆR: Donald Trump møtte torsdag politisjefer fra hele USA på plenen utenfor Det hvite hus. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Trumps jakt på varsleren vekker oppsikt: - Meningen er å true vitnene

På et arrangement med amerikanske topp-diplomater skal president Donald Trump ha sagt at de i gamle dager håndterte spioner og forræderi «litt annerledes enn vi gjør nå».

– Jeg vil vite hvem personen er. Hvem er personen som ga varsleren denne informasjonen? Det er nesten som en spion. Dere vet hva vi gjorde i gamle dager da vi var smarte? Ikke sant? Spioner og forræderi, vi pleide å håndtere det litt annerledes enn vi gjør nå.

Det sa president USAs president Donald Trump til under et privat arrangement på Intercontinental Hotel i New York torsdag, ifølge New York Times.

De skriver at tilhørerne for det meste medlemmer av USAs FN-delegasjon og deres familier. Utbruddet hans skal ha sjokkert flere rundt 50 tilhørerne, og har også vekket sterke reaksjoner i ettertid.

– Oppfordring til vold vil avskrekke andre

Personen som varslet om president Donald Trump skal nemlig ha fått sin informasjon fra ansatte i Det hvite hus, og det er denne eller disse personene Trump nå vil ha tak i.

– Denne typen oppfordring til vold vil avskrekke andre vitner når de står frem. Og det er det som er meningen, å true vitnene, sier Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen og blant annet ledet utspørringen av fungerende etterretningssjef Joseph Maguire torsdag, skriver LA Times, som har publisert et lydopptak av Trumps tale.

Flere ledende demokrater, blant annet lederne av etterretningskomiteen og utenrikskomiteen i Representantenes hus, skriver i en felles uttalelse at USAs lover forbyr noen å prøve å påvirke, true eller presse noen fra å vitne for kongressen.

– Trusler om vold fra landets leder har en skremmende effekt på hele varslerprosessen, noe som har alvorlige følger for vårt demokrati og nasjonale sikkerhet, sier demokratene i uttalelsen.

Representant for Demokratene og medlem av etterretningskomiteen , Raja Kirshnamoorthi, sier ifølge Reuters at det er helt essensielt at komiteen hører fra Trump-varsleren.

– Vi må høre fra varsleren tidligst mulig, fordi jeg er bekymret for noen av presidentens uttalelser om varsleren, og for om han kommer til å hevne seg på ham, sier Kirshnamoorthi.

Flere ansatte «dypt forstyrret» over varselet

Det hvite hus har ikke kommentert saken.

I varselet, som ble offentliggjort torsdag, står det at flere ansatte ved det Hvite hus var «dypt forstyrret» av innholdet i samtalen, og at også jurister ved det Hvite hus ble påkoblet, fordi flere i staben stilte spørsmål ved hvordan de skulle håndtere at de hadde bevitne at «presidenten misbrukte sin makt for personlig vinning».

– Jeg fant anklagene i varselet svært urovekkende, og også veldig troverdige, sa Schiff etter at de fikk se varselet onsdag.

Varselet bygger på en samtale Trump hadde med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky 25. juli i år.

I referatet publisert torsdag, kommer det frem at Trump oppfordret presidenten i Ukraina til å gjøre undersøkelser knyttet til tidligere visepresident Joe Biden.

Det kommer også frem at Trump ba Zelensky om å kontakte både den amerikanske justisministeren William Barr og Trumps personlige advokat Rudolph Giuliani.

