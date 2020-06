OPPTØYER: Amerikanske demonstranter har satt fyr på et flagg i nærheten av Det hvite hus i Washington D.C. Mens protestene raser i amerikanske byer, peker amerikanske politikere på hverandre. Foto: Alex Brandon / AP

Politisk ordkrig om USA-opptøyer

I kjølvannet av de omfattende protestene i USA forsøker begge sider av det politiske spekteret å gi hverandre skylden for de mest voldelige demonstrantene.

Både ytre høyre, ytre venstre, narkotikakarteller og fremmede makter har blitt tillagt skyld for de eskalerende opptøyene som har rystet amerikanske byer denne uken.

Søndag fortsetter demonstrasjonene og opptøyene i USA, der det i helgen er innført portforbud i 25 byer. Natt til søndag ble tre mennesker skutt og drept og flere såret i skyteepisoder i Indianapolis, ifølge TV-stasjonen RTV6.

SKYLDTE PÅ FOLK UTENFRA: Guvernør i Minnesota, Tim Walz, har antydet at mange av demonstrantene opprinnelig kommer fra andre stater. Påstanden har senere blitt tilbakevist. Foto: Glen Stubbe / Pool Star Tribune

Mener ytre høyre står bak

Forvirringen begynte lørdag, da Minnesota-guvernør Tim Walz uttalte at de aller fleste demonstrantene opprinnelig kom utenfra. Ifølge offentlige tjenestemenn hadde opp mot 80 prosent av dem ankommet Minneapolis fra andre stater, mente Walz.

Han antydet da at ytre høyre-aktivister eller organisert kriminalitet kunne stå bak de voldelige opptøyene, og opplyste at hele delstatens nasjonalgarde, 2500 soldater, var satt i beredskap.

Leder for Minnesotas sikkerhetsdepartement, John Harrington, sa på en pressekonferanse i regi av delstatsmyndighetene i Minnesota søndag ettermiddag, at de foreløpig ikke har den hele og fulle oversikt over arrestasjonene.

– Vi kommer tilbake med detaljene, men vi nøster opp rundt personer fra Arkansas, Kansas City, Iowa, Illinois og, jeg tror, Michigan. Vi vet at 20 prosent av de arresterte demonstrantene har hjemstedsadresse utenfor delstaten, sa Harrington.

– Dette dreier seg ikke på noen som helst måte lenger om dødsfallet til George Floyd. Dette dreier seg om angrep på sivilsamfunnet og om å spre frykt og ødeleggelse, sa Walz lørdag kveld.

Minneapolis-ordfører Jacob Frey har tidligere uttalt at politiet i byen ble overrumplet av antallet demonstranter i gatene.

– Vi konfronterer hvit maktgrupper, organiserte kriminelle, bråkmakere fra utenfor staten og muligens også utenlandske aktører som forsøker å ødelegge og destabilisere byen og regionen, sa Frey.

Justisministeren skyter mot venstre

USAs justisminister, William P. Barr, har også lagt skylden for volden på politiske aktører. I motsetning til Minnesota-guvernøren skylder Barr imidlertid på ytre venstregrupper.

– De fredelige stemmene som protesterer, blir kapret av voldelige og radikale elementer, sa Barr, og mente at demonstrasjonene var «planlagt, organisert og drevet av anarkiske og venstreekstremistiske grupper med antifa-aktige fremgangsmåter».

Donald Trump skrev også om demonstrasjonene lørdag, og i likhet med justisministeren ga han skylden til venstresiden.

– Dette er Antifa og radikale venstre. Ikke skyld på andre, skrev presidenten på Twitter.

Søndag kveld, norsk tid, er Donald Trump på Twitter igjen og melder at USA vil oppføre Antifa som en terrororganisasjon.

Anitfa er en forkortelse for antifascistisk aksjon, og befinner seg på ytre venstresiden. Den militante grupperingen kjemper mot Amerikas ytterste høyre.

Ekstremisme-forsker Tore Bjørgo leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Dette beskriver grupperingene

Føderale tjenestemenn i politimyndighetene CNN har snakket med, har ifølge artikkelen opplyst at de er klar over at utenforstående grupper som står bak noe av opprøret og ødeleggelsene i Minneapolis og andre steder.

Ekstremistgruppene inkluderer anarkister, såkalte hvite «supremacists» og ytre-venstreekstremister, hvorav noen har overlappende tilknytning, skriver CNN.

Ekstremisme-forsker Tore Bjørgo som leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo beskriver hvite «supremacist» som den tradisjonelle, amerikanske rasismen.

– Det betyr hvit overlegenhet og har hatt mange uttrykk gjennom tidene. Tankesettet er arven av slaveriet, har vist seg i nynazisme og i Ku Klux Klan og sitter tungt inne i det amerikanske samfunnet. Det omfatter også alternativ-høyre, utkanten av gruppen er støttespillere til Trump. Hvite nasjonalister finnes i mange avskygninger og i mange etablerte miljøer. Denne gruppen snakker om hvite rettigheter og har sikkert støttet opp om politimannen, sier Bjørgo.

– Drar ofte opp voldsnivået

Antifa er en forkortelse for antifascistisk aksjon, og befinner seg på ytre venstresiden.

– Dette er en venstreradikal subkultur, som er militant og gjerne bruker vold og ofte søker konfrontasjon. I USA har de hatt en tendens til å kuppe andre demonstrasjoner. Det er ganske forventet når mange svarte er rasende over politidrapet, så kommer de. Noen vil si at bevegelsen støtter demonstrasjonen, men det er mange demonstranter som synes det er ubehagelig og utilbørlig, fordi Antifa ofte drar opp voldsnivået, sier Bjørgo.

I en artikkel fra ABC News vises det til en rapport fra departementet for innenriks sikkerhet, som peker på at det er ekstremister fra begge sider.

PEKER PÅ YTRE HØYRE: Minneapolis-borgermester Jacob Frey sier at hvit maktgrupper er involvert i demonstrasjonene Foto: Elizabeth Flores / Star Tribune

Trakk uttalelse

Borgermester i nabobyen St. Paul, Melvin Carter, påsto først at alle demonstrantene som ble arrestert fredag, var fra andre stater, men trakk senere tilbake uttalelsene.

Minnesotas statlige sikkerhetsdepartement har uttalt at det ble gjennomført rundt 40 arrestasjoner i Minneapolis og St. Paul. Noen av disse har blitt knyttet til hvit maktgrupper og organisert kriminalitet, skriver NBC News.

Men ifølge politiet i Minnesota var 47 av de 57 som ble arrestert i Minneapolis i løpet av helgen, lokale, skriver Washington Post.

Også påstandene om utenlandsk innblanding blir avvist, skriver Washington Post. Ifølge anonyme kilder i etterretningsetaten NSA er det tvilsomt at utenlandske aktører har bidratt til demonstrasjonene.

Publisert: 01.06.20 kl. 09:16

