NASJONALGARDEN KALT INN: Bilde fra sentrum av Los Angeles tirsdag. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Falsk Nasjonalgarden-soldat arrestert med automatgevær

Hundrevis er arresterte i Los Angeles etter den tredje dagen med portforbud. Blant dem en 31-åring som hadde kledd seg ut som en soldat fra Nasjonalgarden.

Nå nettopp

Mannen, identfisert som 31-årige Gregory Wong, hadde kledd seg i en uniform som ligner den til Nasjonalgarden. Han tok en Uber til sentrum av Los Angeles med et autimatgevær, skriver ABC.

Der skal han ha forsøkt å infiltrere Nasjonalgarden som er kalt inn for å opprettholde lov og orden. Han ble lagt merke til av noen ekte medlemmer av Nasjonalgarden som meldte fra til LA-politiet, som pågrep ham. Ifølge ikke navngitte kilder skal Wong være et tidligere medlem av Nasjonalgarden. Våpenet han bar skal ha vært et hjemmelaget våpen uten serienummer.

KONFRONTASJONER: En demonstrant blir dyttet av en politimann i Venice Beach onsdag. Foto: Ashley Landis / AP

Demonstrasjonene og opptøyene fortsetter på åttende dagen etter at George Floyd døde i Minneapolis etter en pågripelse hvor det brukt brutal makt.

NBC Los Angeles melder om minst 100 demonstranter, som ifølge kanalen så ut til å være fredfulle, ble omringet av LAPD på grensen til Koreatown i Los Angeles sentrum. Demonstrantene brøt portforbudet og politiet la 50 av dem i bakken eller presset dem opp mot veggen. Brudd på portforbudet skjedde også i Øst-Hollywood hvor rundt 40 personer ble arrestert natt til onsdag.

STØTTE: En demonstrant klemmer et medlem av Nasjonalgarden under en demonstrasjon i Los Angeles tirsdag. Foto: BRENT STIRTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tidligere på natten løp en gruppe demonstranter opp på taket av et leilighetsbygg i Hollywood for å unngå arrestasjoner, dette endte i en konfrontasjon med politiet og mellom 20 og 30 ble arrestert.

Bydelen Watts har hatt voldsomme opptøyer tidligere, både i 1965 og i 1992 eksploderte området i voldsomme demonstrasjoner og plyndringer, begge gangene hadde det bakgrunn i politivold mot svarte. Samfunnsledere i bydelen ber nå om fred, og sier Watts har kommet langt siden den gang, skriver ABC7.

SAMARBEIDET GODT: Innsatsleder Cory Palka deltok selv i markeringene mot politivold etter George Floyds død. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Tidligere på kvelden i går, etter at portforbudet var innført ble det gjennomført en fredfull demonstrasjon utenfor borgermester Eric Garcettis hus i Hancock Park. Innsatsleder Cory Palka i politiet uttalte til CBS at de ikke hadde noen planer om å fjerne demonstrantene, selv om portforbudet ble brutt.

-Denne gruppen har vært fantastisk og samarbeidsvillig, sa han.

Borgermester Garcetti var selv med på demonstrasjonene tidligere på dagen utenfor rådhuset i Los Angeles hvor han gikk ned på kne.

Publisert: 03.06.20 kl. 09:27

Mer om Portforbud George Floyd

Fra andre aviser