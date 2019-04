MADEIRA: Ulykken skjedde i kystbyen Canico øst for hovedstaden Funchal på den portugisiske øya ved 18.30-tiden onsdag kveld lokal tid. Foto: Rui Silva / Aspress / Global Imagens via AP

Overlevde Madeira-ulykken: – Vi har hatt kjempeflaks

Et ektepar som overlevde busskrasjet forteller om den tragiske ulykken hvor 29 personer mistet livet.

Onsdag døde minst 29 personer da en buss kjørte utfor veien og falt ned en skråning på Madeira. Det var totalt 55 mennesker om bord i bussen.

Den tyske nettsiden Bild siterer den portugisiske TV-kanalen SIC som har et intervju med et ektepar som overlevde bussulykken.

– Bussen kjørte fortere og fortere før den krasjet i en mur. Mange skrek. Vi brukte begge sikkerhetsbelte. Det gjorde åpenbart ikke de andre – vi vet ikke, forteller det tyske ekteparet.

Videre forteller de at flere mennesker fløy rundt dem, men at de var i stand til å klatre ut av bussvraket.

– Vi krabbet som babyer. Redningsmannskaper var kjapt på stedet. Vi har hatt kjempeflaks.

Tyske turister om bord

Både utenriksdepartementet i Tyskland og utenriksdepartementet i Portugal har bekreftet at det var tyske turister om bord som mistet livet, ifølge AP.

Myndighetene i Portugal jobber med å identifisere ofrene.

Utenriksministeren i Tyskland, Heiko Maas (52), skriver på Twitter at han skal ned til Madeira på torsdag for å snakke med ofrene og takke portugiserne for deres hjelp.

Den tyske statsministeren, Angela Merkel (64), har sendt sin kondolanse til alle som mistet sine kjære i bussulykken på Madeira.

– Det er med sorg og forferdelse at jeg tenker på våre medborgere og alle de andre som er rammet av den grusomme bussulykken på Madeira, sier Merkel på Twitter via sin talsmann skjærtorsdag.

Videre takker Merkel de lokale redningstjenestene og legene som har jobbet med ofrene.

Portugals statsminister, António Costa (57), skriver på Twitter at han på vegne av regjeringen sender kondolanser til alle de berørte familiene.

Mistet kontrollen

Bussen hadde nettopp forlatt hotellet Quinte Splendida da bussjåføren skal ha mistet kontrollen i en bratt og krapp sving. Bussen skal deretter ha rullet ned en bratt skråning og truffet taket på et hus, ifølge nyhetsbyrået AP.

Torsdag morgen meldte lokale medier at vraket av kjøretøyet ble fraktet bort ved hjelp av to kraner.

Portugisiske myndigheter har startet etterforskning av ulykken. Foto: Rui Silva / AFP

Ulykken skjedde i kystbyen Canico øst for hovedstaden Funchal på den portugisiske øya ved 18.30-tiden onsdag kveld lokal tid.

Den portugisiske presidenten, Marcelo Rebelo de Sousa (70), skulle etter planen reise til Madeiras hovedstad. Reisen ble imidlertid utsatt for å prioritere lufttransport av sårede, ifølge RTP.

Portugisiske myndigheter har startet etterforskning av ulykken. Busselskapet som eier ulykkesbussen, SAM, sier i en uttalelse til nyhetsbyrået Lusa at de vil jobbe for å få alle fakta om ulykken på bordet.

– Vi er både forpliktet til, og ønsker at alle fakta om ulykken, inkludert årsaker og ansvar, skal komme frem. Fra nå av erklærer vi at vi vil samarbeide fullt ut med myndighetene i undersøkelsene, sier de i uttalelsen.

