ANGREP: Åstedet hvor fotgjengere ble kjørt ned av en bil i Sunnyvale i California tirsdag. Foto: Don Draper / AP / NTB scanpix

Påkjørsel i California kan ha vært angrep rettet mot muslimer

Politiet i California mener en mann som kjørte ned fotgjengere og skadet åtte personer denne uken, hadde et ønske om å ramme muslimer.

NTB

Hendelsen skjedde i Sunnyvale i nærheten av San Francisco tirsdag. Ofrene ble kjørt ned i et fotgjengerfelt.

En ni år gammel gutt og en 13 gammel jente er blant de skadede. Tilstanden er kritisk for jenta, som fortsatt ligger i koma med hjerneskade. Tre av de skadede tilhører samme familie, ifølge amerikanske medier.

Den antatte gjerningsmannen er den 34 år gamle krigsveteranen Isaiah Joel Peoples. Han er pågrepet og skal møte i retten fredag.

ÅSTED: Politiet undersøker åstedet hvor fotgjengere ble kjørt ned av en bil i Sunnyvale i California tirsdag. Foto: Cody Glenn / AP / NTB scanpix

– Det er kommet fram nye bevis for at Peoples med vilje utpekte ofre basert på deres rase og en antakelse om at de var muslimer, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

Peoples’ forsvarer hevder 34-åringen har en psykisk forstyrrelse og at han ikke kjørte ned noen med vilje. Mistenkte har tidligere hatt posttraumatisk stressyndrom.

Ifølge politiet har imidlertid den pågrepne selv forklart at han kjørte ned fotgjengerne med vilje.

En vanlig definisjon på terrorisme er angrep på tilfeldige sivile for å skape frykt og oppnå et politisk, religiøst eller ideologisk mål. Så langt er det ikke kjent om Peoples kan ha hatt et slikt motiv. Politiet etterforsker saken som drapsforsøk og hatkriminalitet.

Publisert: 27.04.19 kl. 10:25 Oppdatert: 27.04.19 kl. 10:47