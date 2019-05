SNAKKET TIL FOLKET: Myndighetene på Venezuela frigjorde natt til onsdag dette bildet av landets president Nicolás Maduro som snakker direkte til folket. Foto: EPA

President Maduro: - Kuppforsøket har mislyktes

I en TV-tale til folket natt til onsdag sier Venezuelas president Maduro at de har slått ned på opptøyene. Opposisjonsleder Guaidó lover imidlertid nye protester onsdag.

Maduro sa også i talen at militærbasen La Carlota, hvor voldelige sammenstøt begynte tirsdag, ikke er tatt over av opposisjonen. Det skriver The Guardian.

Maduro hevder at 80 prosent av de militære styrkene som deltok i kuppforsøket nå har valgt å avslutte sin støtte til opposisjonsleder Guaidó.

– Jeg vil gratulere dere for den tydelige, lojale og modige holdningen dere har slått ned på den mindre gruppen av motstandere som prøvde å fylle Venezuela med vold, sier han til landets militære, skriver CNN.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa tirsdag at USA hadde opplysninger om at Maduro hadde vært klar til å forlate landet sitt. I sin TV-tale avviste presidenten dette på det sterkeste.

Oppfordrer til nye protester

I en video postet på Twitter natt til onsdag sier opposjosjonsleder Juan Guaidó at de vil fortsette det han kaller operasjon frihet i morgen 1. mai.

STORE PROTESTER: Gatene i Caracas var tirsdag fylt av opposisjonsleder Juan Guaidós tilgengere. Foto: REUTERS

Han oppfordrer folk til å ta til gatene for nye masseprotester, og sier at han håper militæret i landet også vil bli med, skriver AP.

Han hevder også, i motsetning til det Maduro sier selv, at landets president ikke har kontroll over sine egne militære styrker. Han oppmuntrer landets soldater til å fortsette sine fremstøt mot regimet.

Publisert: 01.05.19 kl. 06:03 Oppdatert: 01.05.19 kl. 06:24