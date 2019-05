SUNN MAT: Fayez Salim har levd 91 år av drusernes historie på Golan. Hver dag handler han ferske pitabrød på det lokale bakeriet. – Maten har gitt meg et langt liv, sier han. Foto: Harald Henden, VG

VG på Golanhøydene: - Ville foretrekke at byen og huset mitt fremdeles lå i Syria

KATZRIN/MAJDAL SHAMS (VG) – Med Guds vilje blir vi igjen en del av Syria. Det viktigste er likevel at israelere og syrere lever i fred med hverandre, sier 91 år gamle Fayez Salim.

Den godt voksne og lavmælte mannen ser litt oppgitt ut når vi spør om han fremdeles føler seg som syrer, eller om han etter 52 år under den israelske regjeringens styre aksepterer situasjonen på Golanhøydene.

– Jeg er en fredens mann, en araber og syrer, men først og fremst er jeg en druser og en borger av Golan. Jøder og israelere er sikkert bra folk, men jeg ønsker ikke å tilhøre deres stat, sier Salim.

REVOLUSJON: Kommandant Sultan Bashaal-Atras monumentale innsats i revolusjonen mot den franske kolonimakten i 1925, har stor plass i sentrum av Majdal Shams. Foto: Harald Henden, VG

Vi har stoppet ham på gaten i druser-byen Majdal Shams, bokstavelig talt noen få steinkast fra grensen til Syria . Drusere er en arabisk-talende folkegruppe i Libanon, Syria og Israel .

Løfter vi blikket litt, ser vi rett inn i grønnkledde syriske åser. Og litt høyere opp er det på en godværsdag mulig og skimte den syriske hovedstaden Damaskus.

Fakta USAs president Donald Trump tvitret for en drøy måned siden at han støtter Israels suverenitet over Golan-høydene.

Grenseområdet som før 1967 tilhørte Syria, men som Israel okkuperte og i 1981 annekterte.

FNs sikkerhetsråd erklærte den militære kontrollen over Golan-høydene som ugyldig og i strid med internasjonal lov.

President Trumps støtte er et brudd på tidligere amerikansk utenrikspolitikk. Vis mer vg-expand-down

91-åringen ignorerer oss når vi sier at vi må videre. Vi er hans gjester, og da bærer det av sted til den lokale pita-bakeren. Brød fylles med ferske urter og saus fra solfylte tomater.

Mellom munnfullene forteller Fayez Salim om Assad-familien i Damaskus og om sin egen families «reise» fra å bo i Syria til i dag å være underlagt israelske jurisdiksjon og militær kontroll.

DRUSER: Fayez Salim ble født i 1928. Han har opplevd mye uro på Golan-høydene. – I 52 år Israel kontrollert oss, men Syria er vårt hjemland, sier 91-åringen. Foto: Harald Henden, VG

Utviklet Golan-høyden

– Hafez al-Assad, faren til Bashar, var en god mann. Hafez gjorde mye godt for druserbefolkningen i Syria. Presidenten utviklet Golan-området og han var på god fot med oss, minnes Salim.

– Jeg har bodd i samme huset i Majdal Shams i mesteparten av mitt liv. Jeg ville foretrekke at byen og huset mitt fremdeles lå i Syria. Det var virkeligheten før Seksdagerskrigen i juni i 1967 og israelske styrker okkuperte oss, sier Fayez Salim.

FAKTA OM DRUSERNE Drusere er en arabisktalende religiøs minoritet i Midtøsten.

Religionen regnes som en gren av sjiaislam, men inneholder sterke elementer fra kristendom og mystisisme. Drusere tror blant annet på sjelevandring.

Det lever rundt 700.000 drusere i Syria, de fleste av dem i den sørlige Sweida-provinsen som grenser til Jordan.

Det lever også rundt 200.000 drusere i Libanon, 18.000 på den delen av Golanhøydene Israel har okkupert fra Syria og over 100.000 i Israel.

Drusere er ingen ensartet politisk gruppe og har dannet flere og rivaliserende politiske partier i de respektive landene.

I Syria er drusere splittet mellom tilhengere og motstandere av president Bashar al-Assad, og de har dannet militsgrupper som har kjempet både for og mot regimet.

I Libanon har drusere spilt en sentral politisk rolle opp gjennom årene, men også der er de splittet i ulike partier, med Walid Jumblatts progressive sosialistparti som det største.

I Israel har drusere hatt en større representasjon i nasjonalforsamlingen enn det minoritetens størrelse skulle tilsi.

I samtlige land har drusere et religiøst lederskap underlagt en sjeik, og de har også egne lover og domstoler for privatrettslige spørsmål som ekteskap, skilsmisse og arv. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Han føler med sitt syriske broderfolk på den andre siden av grensen.

– Ja, det som skjer i hjemlandet mitt er en tragedie. Baath-partiet startet ødeleggelsene, og fram til i dag har Daesh (IS) fortsatt den voldelige fremferden, sier 91-åringen.

Han knytter plastposen med fylte pitabrød for å dele med resten av familien. Det er snart lunsjtid.

– Dette spiser jeg hver dag. Det holder meg klar i hodet og sprek i kroppen, sier den 91-år gamle druseren og tar farvel.

– Jeg er araber og syrer, men først og fremst er jeg en borger av Golan. Jeg vil at huset mitt skal ligge i Syria, ikke i Israel, sier Fayez Salim. Foto: Harald Henden, VG

Syrer i hjertet

Hos borgermesteren, Daulan Abu Saleh (40), får vi vite at det bor rundt 12 000 syriske druserne i Majdal Shams. 15 prosent av dem har permanent israelsk statsborgerskap.

– Jeg er israelsk statsborger, sier borgermesteren.

– I mitt hjerte er jeg syrer, foreldrene mine er syrere, men da jeg ble født i 1978 styrte Israel Golanområdet, slik landet gjør i dag. Og for å være ærlig, og da spesielt når vi ser hva som skjer i Syria i dag, så har vi som er syrere av opphav det mye bedre under israelsk styring.

– Jeg føler at vi har like store muligheter som israelere har andre steder i Israel. Til utdannelse og godt betalte jobber. Vi har alle rettigheter, og for å gi dere et eksempel:

BORGERMESTER: – Drusernes historie etter den israelske anneksjonen, er innfløkt og vanskelig, men det er ingen tvil om at vi i dag har det bedre med å være en del av Israel, sier Daulan Abu Saleh. Foto: Harald Henden, VG

– Skjer det en kritisk ulykke her, så vil skadede mennesker bli evakuert til sykehus i helikopter. Det kunne aldri ha skjedd på den andre siden av grensen. Vi lever i forskjellige verdener. Men fordi jeg er israelsk statsborger, betyr ikke det at min lojalitet ligger hos Israel eller at min identitet er israelsk. Det er komplisert dette, men historien og virkeligheten går ikke alltid hånd i hånd med følelser og identitet, sier Daulan Abu Saleh som har vært borgermester i Majdal Shams i elleve år.

Forståelig

Før Seksdagerskrigen i juni i 1967 brukte Assad-regimet Golanhøydene til å bombe mål i den nordlige delen av Israel, Galilea og Jordan-dalen. Av de 128 000 syrerne som bodde på Golan-høydene, var det bare 6000 drusere som ble igjen etter den israelske okkupasjonen. Resten forlot hjemmene sine på Golan og flyktet til Syria og Assad-regimet.

Etter 14 års israelsk militært styre, vedtok det israelske parlamentet, Knesset, å annektere Golanhøydene. Samtidig ble druser-befolkningen tilbudt israelsk statsborgerskap. Ifølge det israelske innenriks departementet har ti prosent pr. Idag, formelt blitt borgere av Israel. De siste årene skal stadig flere drusere søkt om israelsk statsborgerskap.

SIONIST: – Det kan aldri være noen tvil om at Golan-høydene tilhører Israel. Vi har utviklet en oase av en ørken, sier borgermesteren i Katzrin Dmitry Apartzev. Foto: Harald Henden, VG

– Det er fullt forståelig, sier borgermesteren i Katzrin, Dmitry Apartzev (50)

– Det er klart at drusere vil tilhøre Israel. Det er 30 druserfamilier her i Katzrin. Vi er venner og omgås på fritiden. Alle forstår at Israel aldri kommer til å gi opp Golan-høydene. Derfor er det grunn til å takke president Trump for at han gir sin støtte til Israels suverene rett til dette området, sier borgermester Apartzev. Selv fikk han sine jødiske foreldre til Israel i 2005, seks år etter at han selv kom.

Pioner og sionist

Katzrin er en israelsk/jødisk by som bærer sterkt preg av den opprinnelig sionist-ånden som var så fremtredende de første tiårene etter at staten Israel ble proklamert, 14. Mai 1948.

TRIVES: Hagit Or (52) har bodd i Katzrin i over 20 år. – Det er veldig fint her, men jeg føler meg usikker på om den israelske regjeringen vil stå ved oss, sier den israelske kvinnen. Foto: Harald Henden, VG

– Ja, du kan gjerne kalle meg en jødisk pioner og en ekte sionist. Det er fantastisk det som er bygd opp her de siste 40 årene. Dette var et området som nærmest var en gold ørken- Det er med stor takknemlighet jeg får ta del i utviklingen en viktig del av Israel, sier den tidligere Sovjet-borgeren.

Katzrin med rundt 7000 innbyggere som ble grunnlagt på et platå like over Genesaretsjøen i 1977. I utgangspunktet som en israelsk bosetting. Unge israelske familier fra Tel Aviv og Haifa så på Katzrin som en fredelig oase med frisk luft og fruktbar jord.

NEW YORK-JØDE: – Jeg kom fra USA for 33 år siden. Nå bor vi i Øst-Jerusalem, men familien drar til Golan og Katzrin så ofte vi kan, sier Moshe Berman (40). Her sammen med sønnen Achia (7) Foto: Harald Henden, VG

Sent på 1980-tallet kom det et flertall av immigranter fra det tidligere Sovjetunionen til Katzrin. Borgermester Apartzev kom som ung medisinstudent fra Litauen i 1991, byttet studium til biologi og har etter hvert gjort en karriere i israelsk offentlighet, blant annet som direktør for det israelske immigrasjonskontoret. Og nå som borgermester med tette bånd til den politiske makten i Israel.

– I motsetning til i Syria kan alle være seg selv her i Katzrin. Om du er jøde, homofil, druser, kristen eller hva som helst, her er folk velkomne til å bo, feriere eller bare stikke innom. Her føler jeg meg virkelig hjemme, sier Dmitry Apartzev.

SYRER: - Spørsmålet er om vi vil dø av alderdom eller igjen å leve i et fritt Syria. Å oppnå fred under okkupasjon, er umulig, sier Salman Fakhr Eddin, Foto: Harald Henden, VG

– Kolonimakt

Direktøren for den drusiske menneskerettighetsorganisasjonen Al-Marsad, Salman Fakhr Eddin, har et diametralt motsatt syn på situasjonen. Og han kommer aldri til å anerkjenne israelsk herredømme over Golanhøydene.

– Israel er en kolonimakt. Skulle jeg gå god for deres herredømme over de syriske Golan-høydene, ville jeg være en forræder, en quisling. Dere nordmenn vet godt hva det er, sier Salman Fakhr Eddin.

– Det er et faktum at drusere som ble igjen her etter 1967-invasjonen, er syrere som lever under israelsk okkupasjon, i henhold til FNs resolusjon 497 og internasjonal lov. Et flertall av oss er patrioter og vi vil alltid føle at Golan-høydene er en del av Syria, sier Eddin.

STUDENT: Siraj (18) er en kul og laid-back ungdom som synes det er greit å studere i Israel, men han er veldig klar over at familien er syriske drusere. Foto: Harald Henden, VG

18 år gamle Siraj er assimilert inn i dagens virkelighet i langt større grad en de eldre generasjonen. Vi møter han på Revolusjonsplassen i Majdal Shams.

– Klart jeg er er syrer, men jeg studerer musikk ved Universitetet i Tel Aviv, har israelsk kjæreste og trives stor sett med livet mitt. Men det er ingenting som å komme hjem til Majdal Shams. Tilværelsen i Tel Aviv kan være tøff. Større tempo og mer ståk. Det er i denne friske luften og med familien min jeg føler at jeg hører hjemme, sier studenten,

Forholdet til Syria og slektningene der, ønsker han ikke å utdype. Det er et faktum at Assad-regimet i Damaskus følger godt med på hva som skjer og sies i det som før 1967 var et strategisk viktig området for Syria.

SYRIA: Druser-befolkningen på Golan ser over til «hjemlandet» Syria. De vakre syriske åsene ligger bare noen steinkast unna. Foto: Harald Henden, VG

Publisert: 07.05.19 kl. 22:09