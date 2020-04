PRESIDENTER: Turkmenistans president Gurbanguly Berdimuhamedov hilser på Vladimir Putin i desember 2019. Russland skal ha trukket sine diplomater ut av landet. Foto: Mikhail Klimentyev / Pool Sputnik Kreml

Reportere uten grenser: Denne presidenten forbyr ordet coronavirus

Turkmenistans president Gurbanguly Berdimuhamedov (62) har ifølge Reportere uten grenser funnet løsningen: Ordet «coronavirus» er rett og slett fjernet og forbudt.

Sivilkledde agenter i hovedstaden Ashgabat passer på at folk ikke snakker om den verdensomspennende pandemien, melder Radio Free Europe.

Ordet «coronavirus» er fjernet fra brosjyrer om hvordan en skal beskytte seg mot sykdommen, melder nettstedet.

– Ved å fjerne ordet «coronavirus» fra det turkmenske vokabularet i et radikalt grep for å undertrykke all informasjon om pandemien, setter Turkmenistans regjering sine innbyggere i fare, mener organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) i en uttalelse.

– De turkmenske myndighetene har levd opp til sitt rykte ved å ta i bruk denne ekstreme metoden for å undertrykke all informasjon om coronaviruset, sier Jeanne Cavelier, som er leder for Øst-Europa og Sentral-Asia-kontoret i Reportere uten grenser.

Turkmenistan er et land med nesten like mange innbyggere som Norge, beliggende i Sentral-Asia. Det var tidligere en del av Sovjetunionen.

Myndighetene har ikke bekreftet et eneste tilfelle av smitte i landet. Det gjør at flere har blitt skeptiske til landets data på pandemien.

Flere naboland har registrert smittede personer – også Kasakhstan, Usbekistan og Afghanistan.

I sør har nabolandet Iran registrert 71.686 smittede og 4.474 døde, ifølge VGs statistikk.

Radio Free Europe melder at myndighetene stengte av hovedstaden Ashgabat fullstendig den 20. mars – uten å gå ut med noen informasjon om hvorfor de gjorde det. Trafikken rundt i landet er nå sterkt kontrollert med sjekkpunkter langs veiene.

Reportere uten grenser melder at statskontrollerte mediene ikke lenger får lov til å bruke ordet «coronavirus» og at det også har blitt fjernet fra brosjyrer på skoler, sykehus og arbeidsplasser, ifølge Chronicles of Turkmenistan, som ifølge Reportere uten grenser er en av de få kildene til uavhengige nyheter fra landet. Nettavisen hevder at det har vært flere tilfeller av corona-smitte.

De melder også at både Russland og USA har trukket ut sine diplomater i landet. Et kjent marked skal stenges ned, og fra før er alle idrettsarrangementer utsatt og treningssentre er stengt.

President Berdimuhamedov har – ifølge den russiske avisen Kommersant – tidligere uttalt at innbyggerne kan beskytte seg mot viruset ved å bruke et gammelt kjerringråd; røyke hamal (som har narkotisk virkning og er forbudt i Norge).

