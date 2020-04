BARN AV MORIA: Rundt 7500 barn vokser opp Europas mest beryktede flyktningleir, Moria på Lesvos. Disse barna lagde frokost på en iskald regnværsdag under VGs besøk i desember. Foto: Harald Henden, VG

Advarer mot skrekkscenario på Lesvos: «Svært mange vil dø»

Coronaviruset har allerede inntatt den greske øya. Hjelpeorganisasjoner frykter 20.000 flyktninger i Moria-leiren vil bli syke samtidig – og at mange vil dø. Nå krever de rask evakuering av barna.

– De som bor i Moria-leiren har fått med seg nyheten om corona, og de vet at viruset er en stor trussel. De leser at de må vaske hender og holde to meters avstand, men det er helt umulig for dem, sier Trude Jacobsen, generalsekretær i den frivillige organisasjonen Dråpen i havet.

For i den beryktede Moria-leiren, som blir omtalt som «helvete på jord» og «Europas verste flyktningleir», er det ikke plass til sosial distanse.

BEKYMRET: Trude Jacobsen startet i 2015 organisasjonen Dråpen i havet for å hjelpe båtflyktningene som ankom Hellas. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Det bor rundt 20.000 flyktninger og migranter her (7500 av dem barn), men leiren er kun dimensjonert til 3000 mennesker. De bor tett i tett i telt, må stå i timelange matkøer hver dag og dele toalett med hundrevis av andre.

Foreløpig er ingen bekreftet smittet av coronavirus i leiren. Men det er bare et tidsspørsmål, mener ideelle organisasjoner.

Mange er kronisk syke

Coronaviruset har for lengst ankommet Hellas. 1314 mennesker er bekreftet smittet i landet, 49 er døde, ifølge VGs oversikt. På Lesvos er minst fire personer påvist smittet av viruset.

Greske myndigheter innførte portforbud 23. mars, og alle skoler er stengt. Moria-leieren er så godt som hermetisk lukket for å unngå smittespredning, og de fleste hjelpearbeiderne har trukket seg ut av området.

– Jeg er veldig redd for at corona vil innta Moria. Skrekkscenarioet er at 20.000 mennesker blir syke omtrent på likt fordi de bor så tett i et så lite område, sier Jacobsen til VG.













VANNKILDE: Barn henter vann i en kran utenfor Moria-leirens opprinnelige grenser. Bildene er tatt av VGs fotograf Harald Henden under et besøk i desember.

Selv om gjennomsnittsalderen i leiren er rundt 30 år, er det likevel mange i risikogruppen. De prekære forholdene i leiren gjennom mange år har ført til svekket immunforsvar hos mange. Og flere av dem er også kronisk syke, med kreft eller diabetes.

– Jeg er redd for at veldig mange kommer til å dø, og at sykehusene på øya ikke kan hjelpe dem, at de heller blir overlatt til seg selv, sier Jacobsen i Dråpen i havet.

Det skal finnes kun seks intensivplasser på sykehuset i øyhovedstaden Mytilini.

– Barna er livredde

«Evakuer barnefamilier fra Moria nå!» krever tusenvis av nordmenn og 22 ideelle organisasjoner i et opprop. Onsdag kveld arrangeres en online-demonstrasjon på Facebook, der over 24.000 mennesker har sagt at de skal delta.

– Barna i Moria lever under uverdige betingelser. Coronaviruset kommet på toppen av alt annet. Der barna før var engstelige, er de nå livredde – redde for at sin syke søster eller foreldrene skal dø. Det er blitt en anspent og usikker stemning i leiren, forteller Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog, feltarbeider for Leger uten grenser og initiativtager til demonstrasjonen.

SAMLET INN SKO TIL BARNA: Barnepsykolog og feltarbeider Katrin Glatz Brubakk har samlet inn 7500 par sko – ett til hvert av barna i Moria-leiren. Tirsdag ble de stilt ut på en strand på Ulvøya utenfor Oslo. Foto: Lars Korsnes

UNHCR ber Europa ta ansvar

Før coronakrisen sa en rekke europeiske land som Tyskland, Frankrike og Finland seg villige til å hente ut enslige mindreårige flyktninger fra de greske øyene. Men foreløpig har det ikke skjedd.

– Europeiske land må gi mer støtte til Hellas og dele på ansvaret for å relokalisere barna og de mest sårbare. Behovet er bare mer akutt og presserende nå med coronaviruset, sier Boris Cheshirkov, talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Hellas, til VG.

FN: Boris Cheshirkov er talsperson for UNHCR i Hellas, og har i en årrekke jobbet med flyktningsituasjonen på Lesvos. Foto: Chryssa Panoussiadou

I mellomtiden har UNHCR bedt greske myndigheter om å flytte de mest sårbare over til fastlandet, ettersom leirene er overfylte. Dette skjer til en viss grad, men ikke på langt nær raskt nok eller med mange nok, ifølge Cheshirkov.

Statsminister Erna Solberg (H) sier det ikke er aktuelt å hente noen ut fra Moria-leiren nå.

– Vi henter heller ikke kvoteflyktninger for øyeblikket, selv om vi skal det. Det er fordi vi er belastet i systemet vårt med alt det andre som foregår, sier hun til NTB.

– Vi har gitt penger blant annet til å flytte enslige mindreårige til egne mottak på fastlandet sånn at barna får et annet tilbud enn å være i leirene, sier Solberg.

Publisert: 01.04.20 kl. 17:57

