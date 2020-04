Storbritannias statsminister Boris Johnson blir værende på sykehus inntil videre. Foto: AP / NTB scanpix

Boris Johnsons far sier sønnen trenger mye hvile

Boris Johnsons far sier den britiske statsministeren fortsatt trenger mye hvile og neppe kan komme tilbake i jobb med det første.

– Han må ta tiden til hjelp. Jeg tviler på at man kan gå fra dette og rett tilbake til Downing Street for å fortsette der man slapp uten å bruke tid på å hente seg inn igjen, sier Stanley Johnson til BBC fredag.

Boris Johnson (55) ble innlagt på sykehus med symptomer på covid-19 søndag. Mandag forverret tilstanden seg og han ble overført til intensivavdelingen der han lå fram til onsdag da han var såpass bra at han ble flyttet tilbake til vanlig sengepost.

Johnson har fått oksygenbehandling mens han har vært på intensiven, men han har ikke vært tilkoblet respirator, ifølge hans talsperson.

Inntil mandag insisterte Statsministerens kontor på at Johnson skulle fortsette å styre landet gjennom å være i kontakt med sine rådgivere og kolleger fra sykehuset. Men etter at tilstanden forverret seg, bekreftet de at utenriksminister Dominic Raab ville være stedfortreder for Johnson «der det trengs».

Ifølge statsråd Michael Gove har statsministeren gjort klar en plan for Raab som han vil følge fremover.

Raab ble utpekt som statsministerens «designated survivor», altså en utpekt stedfortreder, etter at Johnson fikk påvist covid-19 26. mars.

Downing Street oppga tirsdag at det er finansminister Rishi Sunak som tar over for Raab om han skulle bli syk. Raab har ikke myndighet til å sparke eller ansette folk i regjeringen mens han stepper inn for Johnson.

