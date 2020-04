PENNSYLVANIA: Hundrevis av innbyggere troppet opp i Pittsburgh i Pennsylvania for å demonstrere mot delstatens coronatiltak mandag. En gruppe amerikanere kjent som kompromissløse våpenaktivister var blant de som promoterte protesten.

Våpenaktivister promoterer coronaprotester: – Vil ha friheten sin tilbake

Noen av USAs mest kontroversielle våpenaktivister er involvert i protestene mot coronatiltak i flere amerikanske delstater.

Oppdatert nå nettopp

Amerikanere har den siste uken tatt til gatene i flere delstater for å protestere mot det de mener er altfor strenge coronatiltak – protester som også har blitt støttet landets president Donald Trump.

Flere av demonstrantene har vært bevæpnede, og nå skriver både Washington Post og NBC at det finnes en sterk kobling mellom coronaprotestene og noen av USAs mest kompromissløse våpenaktivister.

Et familiedrevet nettverk av våpenaktivister står nemlig bak fem av de største Facebook-gruppene der disse protestene arrangeres og promoteres.

Bakgrunn: Trump ber om at demokratiske delstater «frigjøres»

De tre brødrene Chris, Ben og Aaron Dorr har opprettet grupper som retter seg mot Minnesota, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania og New York. De fem gruppene hadde mandag over 220.000 medlemmer.

– Dette handler like mye om det andre grunnlovstillegget som de handler om anti-karantene, sier 28 år gamle Ben Dorr til Reuters.

Det andre grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven tolkes til å gi enhver amerikansk borger rett til å bære våpen.

– De vil bare ha rettighetene sine tilbake, de vil ha friheten sin tilbake, de vil at tyranniet i delstatene skal ta en slutt, sier han.

Over 41.000 amerikanere er natt til tirsdag bekreftet døde på grunn av coronaviruset.

En av gruppene brødrene står bak, «Pennsylvaniere mot overdreven karantene», promoterte blant annet mandagens protester i Harrisburg, hvor flere bevæpnede personer dukket opp.

Guvernør: – Vi har en president i USA som åpent og villig ber folk om å ikke adlyde lovene

Dorr-brødrene er ifølge NBC kjent som kompromissløse våpenaktivister, og bruker til vanlig Facebook for å promotere grupper som støtter retten til å bære våpen.

Ifølge Renee DiResta ved Standford Internet Observatory, er denne typen Facebook-aktivitet-vanlig. Et av målene skal blant annet være å skaffe seg e-post-adresser som kan videreselges etterpå.

DiResta sier til NBC at en liten gruppe mennesker med penger og kunnskapen som trengs, kan gi et inntrykk av det finnes en «større bevegelse» enn det som er tilfellet.

FÅR TRUMP-KRITIKK: Guvernør Ralph Northam i Virginia har innført våpenrestriksjoner under coronakrisen. Foto: Steve Helber / AP

USAs president Donald Trump har flere ganger uttrykt støtte til demonstrantene, og også selv koblet inn retten til å bære våpen. Han har gått hardt ut mot Virginia-guvernør Ralph Northam, som har iverksatt flere tiltak for å begrense våpensalget i delstaten.

– Han leker med grunnloven. Folk kjøper mer våpen på grunn av denne krisen, og det han gjorde var totalt upassende, sa Trump blant annet under sin pressekonferanse om coronakrisen søndag.

Trump avviste imidlertid at han er med på å oppfordre til vold:

– Jeg har sett intervjuer med disse folkene, det er flotte folk. De vil bare ha livene sine tilbake. Livene deres har blitt tatt fra dem.

Les også: Demonstranter krever at Fauci får sparken

USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke, har tidligere sagt til VG at mange av de som deltar i demonstrasjonene tilhører den klassiske antimyndighet- og antistat-gruppen.

Demonstrasjonene kan skape farlige situasjoner, mener han:

– Det at folk samles er veldig uheldig med tanke på smitte. Men det er også veldig alvorlig at det er mye våpen blant amerikanere.

Facebook forbyr enkelte protester

Facebook har fått kritikk for å gjøre det enkelt for antimyndighetsgrupperinger å utnytte situasjonen, og sier mandag at de har valgt å forby arrangementer som trosser retningslinjer om distansering i de enkelte statene, skriver NTB.

I første omgang har de fjernet arrangementer i Nebraska, New Jersey og California, mens de vurderer det samme for New York, Wisconsin, Ohio og Pennsylvania.

– Med mindre myndighetene forbyr arrangementet, tillater vi det å være organisert på Facebook. Av samme grunn er arrangementer som trosser myndighetenes retningslinjer ikke tillatt på Facebook, sier en talsperson for selskapet.

Ingen av gruppene till Dor-brødrene er foreløpig blitt fjernet av Facebook, skriver Reuters.

Publisert: 21.04.20 kl. 03:55 Oppdatert: 21.04.20 kl. 04:06

Mer om Coronaviruset USA Trump Facebook

Fra andre aviser