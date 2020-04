STATSMINISTER: Mette Frederiksen. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Åpner Danmark ytterligere: – Mye vi fortsatt ikke kan imøtekomme

6. april bestemte danskene seg for å forsiktig lette på corona-restriksjonene. Nå åpner de landet ytterligere.

Denne uken åpnet barnehager, småskolen og deler av helsetjenesten.

Nå åpner også frisører, kjøreskoler, domstolene, kriminalomsorgen, forskningslaboratorier og enkelte andre yrker, skriver Statsministerens kontor i en pressemelding natt til fredag. Endringene gjelder fra 20. april.

Det iverksettes også tiltak for å hjelpe eldre og sårbare og utsatte unge for å motvirke ensomhet.

Regjeringen og Folketinget forhandlet frem avtalen natt til fredag.

– Jeg er usedvanlig glad for at alle partiene er enige om å utvide første fase av gjenåpningen noe, skriver statsminister Mette Frederiksen på Facebook.

Likevel er det selv opp til bedriftene selv om de ønsker å åpne, de som velger å holde stengt vil fortsatt motta gjeldende støtteordninger på 80 prosent av de faste utgiftene.

– Ingen vil holde Danmark stengt én dag lenger enn nødvendig. Men vi kan ikke bevege oss raskere enn at vi fortsatt klarer å ha epidemien under kontroll, fortsetter hun.

Må vente

Restauranter, utesteder, høyskoler og resten av skolen var ikke inkludert i utvidelsen.

– Jeg vet at mange hadde ønsker for hva som skulle være inkludert i denne utvidelsen, men det er mye vi fortsatt ikke kan imøtekomme nå. Det er helt avgjørende for oss at vi ikke går for langt. Vi vil ikke risikere alt vi har oppnådd så langt, sier Frederiksen.

Neste uke vil den danske regjeringen og Folketinget nok en gang sette seg ned ved forhandlingsbordet for å vurdere den neste fasen av gjenåpningen av landet.

Torsdag ble den nye norske smitte-appen lansert, se hvordan den fungerer i videoen under:

Opp til folket

Frederiksen har tidligere uttalt at det er opp til folket hvor lang tid det tar før landet kan åpne igjen.

– Hvis vi ikke lykkes, hvis tallene begynner å stige voldsomt, hvis danskene begynner å samles igjen, så kan vi ikke åpne igjen. Da kan vi heller komme i den motsatte situasjonen hvor vi må stramme inn enda mer, sa hun i slutten av mars, og gjentok budskapet nå:

– Alt, absolutt alt, avhenger av hvordan atferden vi viser. Vi må holde sammen ved å holde avstand, sier hun og legger til at hun gleder seg til å fortsette forhandlingene om neste fase av gjenåpningen av landet.

Danmark fikk sitt første smittetilfelle i slutten av februar, 11. mars stengte de skoler og barnehager, og to dager senere stengte de grensene.

Torsdag var det registrert over 6800 smittetilfeller og 321 corona-dødsfall i Danmark.

Publisert: 17.04.20 kl. 04:21

