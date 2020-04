SATT I KARANTENE: 470 asylsøkere fra ulike afrikanske land er satt i karantene på dette strandhotellet utenfor Kranidi i Hellas.

Greske myndigheter: 150 coronasmittet på migranthotell

470 asylsøkere fra Afrika er satt i karantene på et strandhotell utenfor byen Kranidi. 148 av dem har testet positivt for coronaviruset. Det samme har to ansatte.

Ingen av de smittede skal ha symptomer, sier greske myndigheter ifølge nyhetsbyrået AP.

Asylsløkerne på hotellet hotellet har sittet i karantene siden 16. april, etter at en ansatt fikk påvist coronasmitte. Ifølge CNN Hellas fikk også en 28 år gammel gravid kvinne fra Somalia påvist viruset under en sykehussjekk søndag.

Nå er alle testet, og 148 er bekreftet smittet. Det samme er to av de 27 ansatte.

– Folk som bor i slike lukkede sentre er blant de mest sårbare for spredningen av sykdommen. Jo raskere disse sakene kan bli registrert og håndtert, jo bedre, sier Sotiris Tsiodras, som er ansvarlig for landets innsatsgruppe mot coronaviruset, til AP.

Hellas har så langt like over 2400 registrerte smittetilfeller, og 121 dødsfall:

De rundt 4000 innbyggerne i Kranidi-regionen, som ligger rundt 17 mil utenfor Hellas’ hovedstad Athen, har nå fått portforbud mellom klokken 20.00 og 08.00.

I tillegg får de kun bevege seg utendørs for å handle nødvendige varer, eller for å besøke lege eller apotek.

Det er FN-organet Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som driver hotellet. De opplyser om at det siden oktober 2019 stort satt har huset familier fra Kongo og Kamerun. Disse har blitt overført til fastlandet fra overfylte flyktningleirer på de greske øyene.

En talsperson for migrasjonsorganisasjonen sier hoteller har smittevernutstyret som trengs.

