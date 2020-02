Stormet rettsbygning og frigjorde gjengleder

En beryktet gjengleder ble torsdag frigjort etter at gjengen MS-13 gjennomførte et væpnet angrep i Honduras.

Flere bevæpnede menn i militærbekledning og politiuniformer stormet en rettsbygning nord i landet og frigjorde en av gjenglederne i den kriminelle gruppen MS-13 fra politiet, skriver BBC.

Alexander Mendoza, eller «El Porky» som han kalles, hadde akkurat ankommet høringen i El Progreso, da flere personer fra MS-13, utkledd som politi og militært personell, gikk til angrep.

De drepte minst fire politifolk og skadet tre andre under angrepet, før de stakk av med Mendoza. Også en av de mistenkte skal ha mistet livet underveis i operasjonen.

FRIGJORT: Gjenglederen «El Porky» er på frifot etter MS-13 greide å frigjøre han like før en høring i byen El Progreso i Honduras. Foto: AFP PHOTO / HONDURAN NATIONAL POLICE

President Juan Orlando Hernández har utlovet en dusør på to millioner lempiras, tilsvarende rundt 750.000 kroner, for informasjon som fører til at Mendoza blir tatt på nytt.

MS-13 er en av verdens mest beryktede gjenger, og operer i flere land. De er beryktet for blant annet narkotikasalg, ekstrem vold, menneskesmugling, drap og kidnapping. Spesielt i sentral-Amerika er de kjent for å være en av de mer voldelige grupperingene.

Ifølge politiet var 20 personer delaktige i angrepet som skjedde torsdag ettermiddag.

I en video fra et overvåkningskamera som skal ha filmet hendelsen kan man se en mann med hvit singlet ankomme rettsbygningen i håndjern med bevæpnede politifolk rundt seg. Man antar at denne personen er Alexander Mendoza som føres til rettssalen.

Like etterpå ankommer flere personer kledd ganske likt som politiet inn med våpen.

Plutselig begynner de å sikte på forskjellige personer i bygningen og tvinger dem tilsynelatende inn i rom rundt utgangen.

Noen minutter senere kommer personen i den hvite singleten tilbake i kameraet med noe som ser ut som en maskinpistol. Det oppstår deretter noe som ser ut til å være en skuddveksling ved utgangen før det man antar er «El Porky» går ut med de forkledde politifolkene.

