Amerikanske medier: USAs etterretning advarer om at Russland vil prøve å få Trump gjenvalgt

USAs etterretningstjenester har ifølge amerikanske medier orientert Kongressen om at de mener Russland forsøker å hjelpe president Donald Trump å bli gjenvalgt.

Det skal ha gjort Trump svært opprørt, ifølge New York Times, som skriver at de har fått opplysningene fra fem ulike kilder.

Presidenten skal ha fryktet at demokratene vil prøve å bruke opplysningene mot ham, og vært spesielt irritert over at Adam Schiff, senatoren som ledet riksrettssaken mot ham, var til stede under møtet.

Trump hadde natt til fredag velgermøte i Colorado. Der langet han ut mot Oscar-akademiets beslutning om å kåre sørkoreanske «Parasite» til årets beste film.

Ifølge flere amerikanske medier var det etterretningstjenestenes valgspesialist Shelby Pierson som sto for brifingen i kongressen 13. februar.

Avgått etterretningssjef

Her fikk de folkevalgte beskjed om at amerikansk etterretning har mistanke om at Russland allerede har tatt skritt for å påvirke høstens presidentvalg.

Trump skal etterpå ha rettet sinnet sitt mot fungerende etterretningssjef Joseph Maguire, ifølge Washington Post. Avisen skriver at Trump skal ha kalt Maguire illojal fordi han lot etterretningen dele slik informasjon med kongressen.

Republikansk etterforskning: Russere hjalp Trump i 2016

Maguire ble erstattet med USAs Tyskland-ambassadør Richard Grenell denne uken, men det er uklart om dette hadde noen sammenheng med Russland-brifingen.

Tidligere CIA-sjef John Brennan – som også tidligere har markert seg som en Trump-kritiker – skriver på Twitter at USA er inne i en nasjonal sikkerhetskrise:

– Ved å prøve å forhindre informasjonsflyten til kongressen, medvirker Trump i russernes hemmelige operasjon for å få ham gjenvalgt – ikke i USAs interesse, men i Moskvas interesse.

FBI-sjef Christopher Wray sa under en høring i justiskomiteen i Representantenes hus tidligere i måneden at Russland holder på med en informasjonskrig opp mot valget i 2020. Han la til at USA ikke hadde sett konkrete forsøk på å påvirke infrastrukturen rundt valget, men heller at han tror de vil prøve å påvirke folket gjennom sosiale medier, skriver nyhetsbyrået AP.

Opprørt

Under den klassifiserte orienteringen 13. februar skal Pierson og andre representanter for etterretningen ha gitt de folkevalgte et generelt overblikk over russiske tiltak for å påvirke valget, inkludert hacking, bruk av sosiale medier og angrep på valgsystemet.

Selv om amerikansk etterretning mener det er russernes mål å få Trump gjenvalgt, er de ifølge brifingen også ute etter å så mistillit til valgprosessen generelt.

Republikanerne som var til stede under orienteringen, sa seg uenig i konklusjonene og viste til at Trump har vært tøff mot Russland og styrket europeisk sikkerhet siden han ble president.

Fikk du med deg? Trump fleipet om russisk valginnblanding

Shelby har tidligere sagt at USA ikke vet hva russerne planlegger, og at de ikke er de eneste de er bekymret for, skriver AP.

– Vi er også bekymret over Kina, Iran, ikke-statlige aktører, hacktivister og også amerikanere som kan ha et ønske om å undergrave valgene våre.

Trump har lenge uttrykt skepsis til sin egne etterretningstjenester og mener at deres funn om at Russland involverte seg i valget i 2016, var resultat av en «deep state»- konspirasjon for å undergrave hans legitimitet.

Etterretningssjefens kontor har foreløpig ikke kommentert saken.

Publisert: 21.02.20 kl. 05:04

