Tyrkia: Her kommer flyktningene inn i Europa gjennom hull i gjerdet

Hellas hevder å ha stanset flere tusen flyktninger fra å ta seg inn i landet. Tyrkia hevder Hellas feilinformerer – og sender vestlige journalister «bevis».

I forrige uke besluttet Tyrkia å åpne grensene sine for flyktninger mot Europa, for å legge press på EU.

– Hva gjorde vi i går? Vi åpnet dørene, sa president Erdogan lørdag.

Hellas på sin side sier de har avverget en massiv grensekrenkelse, og sendt tusener av flyktninger tilbake til Tyrkia.

– Over 4.000 ulovlige grensekrysninger ble stanset, sa regjeringens talsmann Stelios Petsas til gresk TV lørdag.

TAR SEG INN: Bilder som VG har fått tilsendt fra tyrkiske myndigheter skal vise flyktninger som klarer å ta seg over grensen til Hellas. Foto: Tyrkiske myndigheter

Som følge av dette har det tyrkiske regimet tatt i bruk litt uvante metoder i pr-krigen. En rekke vestlige medier, deriblant VG, har fått tilsendt bilder og videoer fra en av Erdogans talsmenn.

Dette for å bevise at Hellas feilinformerer befolkningen sin. Bildematerialet skal vise flyktninger som tar seg over elven Evros, på vei inn i Tyrkia.

Erdogans talsmann skriver i meldingen at «ifølge medierapporter later våre greske venner til å tro at kun 73 flyktninger har nådd deres territorium. Vi har ingen grunn til å tro at greske myndigheter bevisst feilinformerer innbyggerne og det internasjonale samfunnet om alvoret i situasjonen. Derfor videresender vi deg noen bilder og videoer som sår tvil om tallene fra det greske UD».

Mandag har det også sirkulert en video som angivelig skal vise en flyktning som er skutt og drept på den tyrkisk-greske grensen. Videoen avvises som «fake news» av regjeringstalsmannen Stelios Petsas.

– Vi oppfordrer alle om å utvise forsiktighet når man rapporterer og videreformidler tyrkisk propaganda, skriver han og legger til hashtaggene #fakenews og #fakeTurkishPropaganda.

SPERRINGER: Flyktninger som har oppholdt seg i Tyrkia, på vei over grensen til Hellas. Bildene er sendt ut av tyrkiske myndigheter. Foto: Tyrkiske myndigheter

Tyrkias beslutning om å åpne grensene mot Tyrkia kom kort tid etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i et syrisk luftangrep i Idlib-provinsen torsdag i forrige uke.

– Blir sendt med buss

Filmskaper og Tyrkia-kjenner Jørgen Lorentzen mener strømmen av flyktninger man nå ser på grensen til Hellas, er del av en organisert kampanje.

– Etter hva jeg har fra mine kontakter i Tyrkia blir flyktninger som har vært mange år i Tyrkia busset inn til Istanbul, for så å sendes til grensen. Dette er altså ikke nye flyktninger som kommer rett fra krigsherjingene i Syria, sier han.

– Det er organisert av Erdogan og AKP for å legge press på EU for at de skal gripe inn på hans side i Syria-krigen.

Ifølge tyrkisk CNN kommer det nå flyktninger fra forskjellige provinser til grensen kjørende fra Istanbul i taxi, buss og tog.

Nesten en million på flukt

Over 700.000 sivile syrere er jaget på flukt i Idlib-provinsen, som er utsatt fra angrep både fra syriske regjeringsstyrker som vil overta kontrollen over provinsen, fra den syriske opposisjonen og fra tyrkiske militære.

Tidligere mandag ble det kjent at syriske regjeringsstyrker har gjenerobret kontrollen over byen Saraqeb, nordvest i provinsen. Det skjer bare fire dager etter at syriske opprørsstyrker med støtte fra Tyrkia tok kontroll over byen. Det er meldt av observatørgruppen SOHR ifølge NTB.

