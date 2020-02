Bak disse sperringene er 50.000 corona-avstengt

CASALPUSTERLENGO (VG) Bak sperringer som dette er rundt 50.000 mennesker forhindret fra å reise dit de vil. De er coronavirus-faste.

Nå nettopp

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset covid-19. Frykten sprer seg.

283 personer er smittet av covid-19-viruset i Italia fra nord til sør tirsdag formiddag. Italienske myndigheter mener derimot de har kontroll på situasjonen.

Samtidig kommer det meldinger om at viruset har nådd Kroatia og Østerrike.

Pasienten fra Kroatia hadde oppholdt seg i Milano her i Italia tidligere denne uken, melder AFP.

HIT, MEN IKKE LENGRE: Italiensk politi har sperret veiene inn til en rekke byer i Lombardia-regionen. Foto: HELGE MIKALSEN

VG ble kontant avvist av politifolk med ansiktsmaske da vi spurte om lov til å komme inn i byen Casalpusterlengo. Ingen av dem ville gi noen uttalelser til VG.

– Dere må snakke med lokale myndigheter, sier en av politifolkene til VG.

les også Virusfrykt i Italia: – Veldig glad for å dra hjem nå

Dette er en av 30 slike veisperringer som skal hindre at folk får forlate italienske byer som Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo og San Fiorano.

Inne i Casalpusterlengo hamstrer innbyggerne mat og varer på de lokale matbutikkene.

SLAPP INN: Sykebiler og annet helsepersonell får komme gjennom sperringene. Foto: HELGE MIKALSEN

Også journalister fra England og USA er på plass utenfor veisperringen her foran Casalpusterlengo.

Byen er i praksis avsperret, men det er en og annen ambulanse og noen biler med spesialtillatelse som kjører ut og inn av byen.

Klikk for å aktivere kartet

Et tilfelle av covid-19-smitte er også registrert i Palermo på Sicilia. Det kan tyde på at viruset er i ferd med å spre seg til sørlige deler av Italia.

En kvinne fra byen Bergamo i den virusrammede regionen Lombardia, som var med i et reisefølge på besøk i Palermo, har testet positivt for viruset, opplyser Sicilias president Nello Musumeci i et Facebook-innlegg.

LANG KØ: Innbyggerne inne i den italienske byen hamstrer varer på Lidl. Foto: IPA / Sipa USA

Italia er dermed det landet i Europa som er hardest rammet av viruset. Samtidig melder Italias statsminister Giuseppe Conte at han er sikker på at de strenge sikkerhetstiltakene og forholdsreglene vil begrense spredningen, skriver Reuters.

Flere byer og tettsteder i Lombardia er avstengt, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak.

Samtidig påpeker myndighetene at det fra mandag morgen til mandag kveld kun ble påvist ti nye tilfeller av smitte, noe som er lavere enn de foregående dagene, melder NTB.

I Østerrike er det oppdaget to tilfeller i delstaten Tyrol, begge er italienere som sannsynligvis er blitt smittet i Lombardia-regionen.

Publisert: 25.02.20 kl. 17:30

Mer om Bergamo Virus Italia

Fra andre aviser