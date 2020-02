FJERN: Joe og Jill Biden snakket med de oppmøtte i New Hampshire via videolink. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Kalddusj for Biden – droppet egen valgvake

NEW HAMPSHIRE (VG) Da drøyt halvparten av stemmene var talt opp, hadde tidligere visepresident Joe Biden fått 8,6 prosent av stemmene i New Hampshire.

Joe Biden droppet valgvaken han skulle holde sammen med kona Jill i New Hampshire tirsdag kveld. I stedet dro han videre til Sør-Carolina flere timer før resultatene var klare.

Biden gjorde et dårlig valg i Iowa, der han havnet på fjerdeplass. Den tidligere visepresidenten hadde på forhånd varslet at han heller ikke forventet et godt resultat i New Hampshire. Men det foreløpige resultatet er dårligere enn flere nylige meningsmålinger har antydet:

Da 54 prosent av tallene var talt opp, hadde han fått 8,6 prosent av stemmene. Det betyr at han ikke vil vinne noen av New Hampshires 24 delegater.

Tirsdag kveld lokal tid talte Joe og Jill Biden via videolink til de oppmøtte i New Hampshire.

– Vi skal komme tilbake, vi kommer tilbake til New Hampshire, sa Biden og viste til valget i november, ifølge CNN.

Etterpå gikk han på talerstolen i Columbia i Sør-Carolina. Han understreket at USA ennå ikke har hørt fra afro- og latinamerikanere – viktige velgergrupper som gjør Sør-Carolina til en svært viktig delstat for Biden.

FRAVÆRENDE: To støttespillere følger med på CNNs valgsending i et nærmest tomt lokale. På podiet står talerstolen der Joe Biden etter planen skulle snakke tirsdag kveld. Foto: GETTY

Da VG var på ett av Bidens valgmøter søndag, var trykket mindre enn på Pete Buttigiegs valgmøte samme dag, og Bernie Sanders’ valgmøte i Rochester dagen før. Biden fokuserte på fattigdom og sykdom. Han snakket lavmælt og giret ikke opp før han begynte å snakke om hvor viktig det var å slå Donald Trump i november.

– Dette er hans siste hurra. Han har drevet en dårlig kampanje. Nominasjonen var hans å miste, og jeg mener han har mistet den, sa mangeårige Biden-supporter Roger Baskin (67) til VG.

I dagene før primærvalget i New Hampshire spisset Biden albuene og trappet opp kritikken av Pete Buttigieg, som konkurrerer om mange av de samme velgerne.

I helgen fikk Biden kritikk for å ha kalt en ung kvinne for «lying dog-faced pony soldier» på et valgmøte her i New Hampshire. Selv om pressetalsmannen sa at det var ment som en spøk, gikk videoen sin seiersgang i sosiale medier.

BIDEN-BILDE: Etter å holde tale og tatt imot spørsmål fra publikum, stilte den tidligere visepresidenten opp på bilder sammen med de oppmøtte. Foto: Thomas Nilsson / VG

